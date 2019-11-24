"Активатор" запальних процесів організму знайдено

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Запальні процеси в організмі людини / linkedin.com

Більшість важких захворювань викликають запальні процеси в організмі. Науковці знайшли спосіб, який допоможе пригнічувати процеси запального характеру.

Вчені з Трінті коледжу (Кембрич) зазначають, що таке відкриття може бути надією на створення "універсальної таблетки".

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Суть дослідження

Ірландські вчені визначили нову важливу роль білка PKM2 в регуляції імунних клітин.

Його активність виявилася важливою для двох типів імунних клітин – Th17 і Th1, які задіяні в розвитку аутоімунних захворювань, таких як розсіяний склероз і псоріаз.


Білок PKM2 відіграє важливу роль у процесі регуляції імунних клітин

Вчені виявили, що маніпуляції з білком PKM2 блокують надмірну активність цих імунних клітин. Завдяки цьому процес запалення значно обмежується.

PKM2 бере участь у процесі переробки глюкози. Нові властивості білка вказують на іншу їх важливу роль в організмі.

Наше дослідження доводить, що PKM2 – потенційно терапевтична ціль для лікування багатьох складних захворювань, яким характерна аномальна активність імунних клітин Th17 і Th1, зазначив автор дослідження Стефано Ангіарі.

Поки вчені не повідомляють про конкретні механізми терапії, які планують застосовувати в майбутніх дослідженнях для лікування псоріазу і розсіяного склерозу.

Хронічні запальні процеси в організмі пов’язують з розвитком раку, асми, діабету, хвороби Альцгеймера і інших тяжких захворювань.

Нещодавно також вчені виявили тип імунних клітин, які підтримують необхідний баланс, який запобігає запаленню.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування
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