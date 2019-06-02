У Києві збирають голоси за дефібрилятори: для чого це потрібно і як підтримати ініціативу

За півроку у столичному метро після раптової зупинки серця померли 15 людей. Запобігти такій статистиці хочуть активісти ініціативи "РеаніМетро". Вони пропонують встановити дефібрилятори на кожній станції підземки.

Дефібрилятор - це апарат для запуску серця. Після раптової зупинки органа людина живе максимум 5 хвилин, а далі клітини мозку без кисню починають відмирати. Переносний апарат запустить його.

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Дефібрилятори з україномовним перекладом активісти проекту "РеаніМетро" пропонують встановити на кожній станції підземки.

Дефібрилятором може користуватися навіть людина, яка не проходила жодних курсів з першої допомоги. Достатньо просто принести коробочку і слухати голосові команди,

– зазначила співавторка ініціативи "РеаніМетро", тренерка загонів швидкого реагування Червоного Хреста Людмила Макарова.

Проект "РеаніМетро" подали на голосування Громадського бюджету Києва. Один дефібрилятор коштує 60 тисяч гривень, тому кожну станцію виділили в окремий проект. І збирають голоси у столичних парках. Для цього мають менше тижня – до 6 червня.



Дефібрилятор може врятувати життя

"В першу чергу ми хочемо зібрати голоси за пересадкові станції. Вони об'єднані у два проекти по 3 станції – 510 і 511. На ці проекти потрібно зібрати по 1200 голосів", – розповіла Людмила Макарова.

Як проголосувати:

Кожен киянин може голосувати за 5 проектів. На сайті громадського бюджету потрібно спершу зареєструватися. Через банкID, це через вашу банківську карту, яка відкритка у Києві та підтверджує, що ви киянин. Гроші за це не знімають. Далі знайти в меню проектів на 2020 рік пропозиції "РеаніМетро." Відкрити віконце і вже тоді тиснути на фіолетову кнопку голосування.

Розмістять дефібрилятори на станціях майже так само, які пожежні пости із вогнегасниками. Але в спеціальний антивандальних шафах із сигналізацією, аби їх не зіпсували на платформі.



Дефібрилятор

Також проведуть тренінг працівникам метро і поставлять на кожну станцію по 2 аптечки . Бо поки кажуть, скринька першої допомоги є лише для працівників і вона запломбована. А чергові станцій не знають основ першої допомоги.

У метро такий проект підтримують. Проте, кажуть, що на нього треба щонайменше два-три роки.

Були на перемовинах з Центром громадського здоров'я, вони теж готові підключатися. Треба зрозуміти місця, зрозуміти конкретну необхідність, ми готові бути пілотом проекту,

– наголосила речниця Київського метрополітену Наталія Макогон.

Стоять такі апарати в європейських містах – і не лише в метро, а й в ресторанах, музеях. За їх відсутність можуть штрафувати. Кияни погоджуються, таку практику потрібно запровадити і нам.

Найбільше поки назбирали голосів для встановлення на Вокзальній, Шулявській та Політехнічний інститут. Якщо так врятують бодай одне життя, кажуть активісти, зусилля вже не марні.

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