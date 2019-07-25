"Акустичні атаки": в дипломатів США на Кубі дійсно зменшився мозок

Дослідження мозку 40 співробітників посольства США на Кубі, які, імовірно, постраждали від мікрохвильової зброї, показало видимі відмінності з контрольною групою.

Твердження про те, що ці дипломати зазнали звукової атаки, спочатку викликали скепсис і усмішки у багатьох країнах світу. Але знімки мозку працівників посольств показують, що вони дійсно зіткнулися з якимось потужним впливом.

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У 2016 році американські дипломати й члени їхніх сімей в Гавані почали відчувати дивні симптоми. Всі вони згадували, що чули якісь різкі шуми, у багатьох виникли проблеми з координацією.

Потім з'явилася версія про те, що на дипломатів впливали "звуковою зброєю", яка може надавати вкрай негативний вплив на мозок. У багатьох країнах світу цю версію піддали відвертому висміюванню. І ось тепер вчені з Університету Пенсільванії виявили ознаки змін мозку тих самих дипломатів, які дозволяють припустити наявність певного зовнішнього впливу.

Звуки, які чули дипломати:

Дослідники ретельно проаналізували скани мозку 40 дипломатів і виявили відмінності в сірій речовині, в порівнянні з їх здоровими однолітками. З'ясувалося, зокрема, що мозок дипломатів зменшився.

Особливо сильно постраждала зона мозку під назвою мозочок, яка відповідає за виконання довільних завдань на зразок пішої ходи й письма.

Нейрохірурги говорять про можливість використання чогось такого, що ще не було відомо широкій науці. Таким чином, загадка з впливом зловмисників на мозок американських дипломатів на Кубі не тільки не забута, але продовжує залучати все більше уваги вчених.

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