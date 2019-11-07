Алергія на червоні продукти: правда чи міф

В жодному іноземному джерелі не описана алергія на червоні продукти. Тому варто повірити надійним медичним джерелам і зрозуміти, що "алергія на червоні продукти" – не більше, ніж вигадка чи збіг.

За червоний колір продуктів у відповіді речовина лікопен. Вчені пишуть, що він нетоксичний, є попередником бета-каротину і має потужні антиоксидантні властивості.

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Алергія на лікопен буває вкрай рідко, але все ж є зафіксовані випадки. Якщо у вас алергія на червоні продукти, подумайте, може не на всі червоні: спробуйте червоні овочі (томати, перець) фрукти та ягоди (вишні, яблука, кавуни).

Якщо алергічні прояви (набряк губ, язика, печіння в горлі, кропив'янка, яка свербить) виникають на всі продукти – зробіть проби на лікопен. Якщо немає – шукайте іншу алергію.



Алергія на червоні продукти трапляється вкрай рідко

Наприклад, у людей з алергією на пилок берези може розвинутися перехресна алергія на свіжі томати, червоний перець. Здавалося б який зв'язок між томатом і червоним перцем для людини? Тільки те, що вони червоні. Приблизно так і народжуються міфи.

Якщо симптоми алергії з'являються тільки при надмірній кількості спожитих продуктів, у вас – не справжня алергія, а просто спрацювали продукти-гістамінолібератори. Скоротіть дозу і все буде добре. Або випийте таблетку антигістамінного препарату.

Якщо кількість з'їденої червоної їжі не має значення – це схоже на справжню алергію. Хоча і при ній антигістамінні препарати ніхто не скасовував.

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