Алергія на домашніх тварин: що саме провокує алергічні реакції

Алергія на домашніх тварин – це алергічна реакція на білки, які містяться у клітинах шкіри тварини, слині або сечі. Якщо з алергією ніяк не боротись – є цілком велика ймовірність, що у людини може розвинутись астма.

Випадки алергії на домашніх улюбленців трапляються часто. Але зазвичай вона виникає через генетичну схильність (якщо таку ж алергію мав хтось з родини).

До теми: Прикраси та алергія: яких металів слід уникати

Результати деяких досліджень демонструють, що діти, які живуть у квартирі з собакою впродовж першого року життя, мають більші шанси отримати стійкість до інфекцій верхніх дихальних шляхів у майбутньому.

Чому на тварин виникає алергія

Імунітет виробляє антитіла, які захищають вас від небажаних загарбників, що можуть викликати інфекцію.

Під час алергії імунна система з невідомих причин ідентифікує конкретний алерген, як щось шкідливе. І саме тому, коли ви з ним контактуєте – вона викликає запальну відповідь. Регулярний вплив алергену може викликати хронічне запалення дихальних шляхів – астму.

Алергени тварин містяться в: клітинах шкіри, слині, сечі, поті та підшерсті. Основною проблемою є лупа, адже вона мікроскопічна і може залишатися у повітрі досить тривалий час. Мертві клітини шкіри легко збираються у м'яких меблях та прилипають до одягу.



Причина алергії на домашніх тварин – не шерсть, а лупа

Якщо ви маєте домашніх тварин, то чудово розумієте, де може бути їх слина: на постільній білизні, килимах, меблях, одязі, ваших руках, ногах та навіть обличчі. Так звані “гіпоалергенні” коти чи собаки можуть не мати хутра чи підшерстя, але пам’ятайте, що жодна порода не є гіпоалергенною насправді.

Ускладнювати ситуацію можуть ще й наповнювач або тирса, частинки яких із надзвичайною легкістю розносяться по кімнаті.



Гризуни також можуть викликати алергічні реакції

Алергія на домашніх тварин – симптоми Чхання;

Нежить;

Очі набувають червоного кольору, сльозяться або чухаються;

Дискомфорт у носі чи горлі;

Кашель;

Набряки обличчя.

Якщо розпочинається астма, ви можете відчувати:

Ускладнене дихання;

Стиснення або біль в грудях;

Свист або хрип під час видиху;

Проблеми зі сном через задуху чи кашель.

У деяких людей після прямого контакту з твариною може виникнути алергічний дерматит, який проявляється висипом, кропив’янкою чи свербежем.



Найкращий спосіб – уникати контакту з твариною

Що робити, якщо з’явилась алергія на домашнього улюбленця

Якщо у вас є алергічна реакція на тварин, найкраща стратегія – уникати їх. Але якщо ви не можете відмовитись від тварини, запам’ятайте кілька правил:

Не пускайте домашніх тварин у спальню та ніколи не дозволяйте спати на вашому ліжку.

Мінімальна кількість меблів та декоративних речей полегшує прибирання. Чим ефективніше прибирання – тим менше лупи тварин.

Килими – домівка для лупи та шерсті, тому краще їх прибрати.

Не забувайте регулярно купати домашнього улюбленця.

Попросіть іншу людину чистити туалет та спальне місце тварини.

Провітрюйте приміщення та користуйтесь ефективним очищувачем повітря.

Мийте руки після контакту з домашнім улюбленцем.

Якщо ви хочете завести тварину, але у вас алергія – подумайте про рибок чи рептилій, адже вони вкрай рідко викликають алергічну реакцію.



Якщо хочете залишити тварину вдома, як вихід – приймати антигістамінні препарати

Ще одним рятівником для людей, які мають алергію на тварин, можуть стати антигістамінні препарати.

Вони є поширеними в медичній практиці. Одними з таких препаратів є Феністил гель та Феністил емульсія. Препарат ефективний проти свербежу при алергічних подразненнях, укусах комах, невеликих опіках шкіри та необширних сонячних еритемах*. До того ж Феністил має місцевоанестезуючу дію та приємно охолоджує шкіру*.