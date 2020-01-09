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Алергія на домашніх тварин: що саме провокує алергічні реакції

 
Алергія на домашніх тварин – причини, симптоми – що робити

Алергія на домашніх тварин – це алергічна реакція на білки, які містяться у клітинах шкіри тварини, слині або сечі. Якщо з алергією ніяк не боротись – є цілком велика ймовірність, що у людини може розвинутись астма.

Випадки алергії на домашніх улюбленців трапляються часто. Але зазвичай вона виникає через генетичну схильність (якщо таку ж алергію мав хтось з родини).

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Результати деяких досліджень демонструють, що діти, які живуть у квартирі з собакою впродовж першого року життя, мають більші шанси отримати стійкість до інфекцій верхніх дихальних шляхів у майбутньому.

Чому на тварин виникає алергія

Імунітет виробляє антитіла, які захищають вас від небажаних загарбників, що можуть викликати інфекцію.

Під час алергії імунна система з невідомих причин ідентифікує конкретний алерген, як щось шкідливе. І саме тому, коли ви з ним контактуєте – вона викликає запальну відповідь. Регулярний вплив алергену може викликати хронічне запалення дихальних шляхів – астму.

Алергени тварин містяться в: клітинах шкіри, слині, сечі, поті та підшерсті. Основною проблемою є лупа, адже вона мікроскопічна і може залишатися у повітрі досить тривалий час. Мертві клітини шкіри легко збираються у м'яких меблях та прилипають до одягу.


Причина алергії на домашніх тварин – не шерсть, а лупа

Якщо ви маєте домашніх тварин, то чудово розумієте, де може бути їх слина: на постільній білизні, килимах, меблях, одязі, ваших руках, ногах та навіть обличчі. Так звані “гіпоалергенні” коти чи собаки можуть не мати хутра чи підшерстя, але пам’ятайте, що жодна порода не є гіпоалергенною насправді.

Ускладнювати ситуацію можуть ще й наповнювач або тирса, частинки яких із надзвичайною легкістю розносяться по кімнаті.


Гризуни також можуть викликати алергічні реакції 

 
Алергія на домашніх тварин – симптоми
  • Чхання;
  • Нежить;
  • Очі набувають червоного кольору, сльозяться або чухаються;
  • Дискомфорт у носі чи горлі;
  • Кашель;
  • Набряки обличчя.

Якщо розпочинається астма, ви можете відчувати:

  • Ускладнене дихання;
  • Стиснення або біль в грудях;
  • Свист або хрип під час видиху;
  • Проблеми зі сном через задуху чи кашель.

У деяких людей після прямого контакту з твариною може виникнути алергічний дерматит, який проявляється висипом, кропив’янкою чи свербежем.


Найкращий спосіб – уникати контакту з твариною

Що робити, якщо з’явилась алергія на домашнього улюбленця

Якщо у вас є алергічна реакція на тварин, найкраща стратегія – уникати їх. Але якщо ви не можете відмовитись від тварини, запам’ятайте кілька правил:

  • Не пускайте домашніх тварин у спальню та ніколи не дозволяйте спати на вашому ліжку.
  • Мінімальна кількість меблів та декоративних речей полегшує прибирання. Чим ефективніше прибирання – тим менше лупи тварин.
  • Килими – домівка для лупи та шерсті, тому краще їх прибрати.
  • Не забувайте регулярно купати домашнього улюбленця.
  • Попросіть іншу людину чистити туалет та спальне місце тварини.
  • Провітрюйте приміщення та користуйтесь ефективним очищувачем повітря.
  • Мийте руки після контакту з домашнім улюбленцем.
  • Якщо ви хочете завести тварину, але у вас алергія – подумайте про рибок чи рептилій, адже вони вкрай рідко викликають алергічну реакцію.


Якщо хочете залишити тварину вдома, як вихід – приймати антигістамінні препарати

Ще одним рятівником для людей, які мають алергію на тварин, можуть стати антигістамінні препарати.

Вони є поширеними в медичній практиці. Одними з таких препаратів є Феністил гель та Феністил емульсія. Препарат ефективний проти свербежу при алергічних подразненнях, укусах комах, невеликих опіках шкіри та необширних сонячних еритемах*. До того ж Феністил має місцевоанестезуючу дію та приємно охолоджує шкіру*.

*Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу.

Теги: Здоров'я Здорове життя Обережно: алергія
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