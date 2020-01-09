Алергія на домашніх тварин: що саме провокує алергічні реакції
Алергія на домашніх тварин – це алергічна реакція на білки, які містяться у клітинах шкіри тварини, слині або сечі. Якщо з алергією ніяк не боротись – є цілком велика ймовірність, що у людини може розвинутись астма.
Випадки алергії на домашніх улюбленців трапляються часто. Але зазвичай вона виникає через генетичну схильність (якщо таку ж алергію мав хтось з родини).
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Результати деяких досліджень демонструють, що діти, які живуть у квартирі з собакою впродовж першого року життя, мають більші шанси отримати стійкість до інфекцій верхніх дихальних шляхів у майбутньому.
Чому на тварин виникає алергія
Імунітет виробляє антитіла, які захищають вас від небажаних загарбників, що можуть викликати інфекцію.
Під час алергії імунна система з невідомих причин ідентифікує конкретний алерген, як щось шкідливе. І саме тому, коли ви з ним контактуєте – вона викликає запальну відповідь. Регулярний вплив алергену може викликати хронічне запалення дихальних шляхів – астму.
Алергени тварин містяться в: клітинах шкіри, слині, сечі, поті та підшерсті. Основною проблемою є лупа, адже вона мікроскопічна і може залишатися у повітрі досить тривалий час. Мертві клітини шкіри легко збираються у м'яких меблях та прилипають до одягу.
Причина алергії на домашніх тварин – не шерсть, а лупа
Якщо ви маєте домашніх тварин, то чудово розумієте, де може бути їх слина: на постільній білизні, килимах, меблях, одязі, ваших руках, ногах та навіть обличчі. Так звані “гіпоалергенні” коти чи собаки можуть не мати хутра чи підшерстя, але пам’ятайте, що жодна порода не є гіпоалергенною насправді.
Ускладнювати ситуацію можуть ще й наповнювач або тирса, частинки яких із надзвичайною легкістю розносяться по кімнаті.
Гризуни також можуть викликати алергічні реакції
- Чхання;
- Нежить;
- Очі набувають червоного кольору, сльозяться або чухаються;
- Дискомфорт у носі чи горлі;
- Кашель;
- Набряки обличчя.
Якщо розпочинається астма, ви можете відчувати:
- Ускладнене дихання;
- Стиснення або біль в грудях;
- Свист або хрип під час видиху;
- Проблеми зі сном через задуху чи кашель.
У деяких людей після прямого контакту з твариною може виникнути алергічний дерматит, який проявляється висипом, кропив’янкою чи свербежем.
Найкращий спосіб – уникати контакту з твариною
Що робити, якщо з’явилась алергія на домашнього улюбленця
Якщо у вас є алергічна реакція на тварин, найкраща стратегія – уникати їх. Але якщо ви не можете відмовитись від тварини, запам’ятайте кілька правил:
- Не пускайте домашніх тварин у спальню та ніколи не дозволяйте спати на вашому ліжку.
- Мінімальна кількість меблів та декоративних речей полегшує прибирання. Чим ефективніше прибирання – тим менше лупи тварин.
- Килими – домівка для лупи та шерсті, тому краще їх прибрати.
- Не забувайте регулярно купати домашнього улюбленця.
- Попросіть іншу людину чистити туалет та спальне місце тварини.
- Провітрюйте приміщення та користуйтесь ефективним очищувачем повітря.
- Мийте руки після контакту з домашнім улюбленцем.
- Якщо ви хочете завести тварину, але у вас алергія – подумайте про рибок чи рептилій, адже вони вкрай рідко викликають алергічну реакцію.
Якщо хочете залишити тварину вдома, як вихід – приймати антигістамінні препарати
Ще одним рятівником для людей, які мають алергію на тварин, можуть стати антигістамінні препарати.
Вони є поширеними в медичній практиці. Одними з таких препаратів є Феністил гель та Феністил емульсія. Препарат ефективний проти свербежу при алергічних подразненнях, укусах комах, невеликих опіках шкіри та необширних сонячних еритемах*. До того ж Феністил має місцевоанестезуючу дію та приємно охолоджує шкіру*.
*Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу.