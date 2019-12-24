Зима, мороз та алергія: як вона проявляється на холод та як вберегтись

У багатьох людей у холодну пору року виникають неприємні симптоми. При контакті незахищеної шкіри з холодом з’являються сухість, лущення та тріщини.

Причому реакція відбувається не тільки на вулиці, але й при контакті з холодними рідинами та предметами. Тож розберімось, що це таке та чому виникає.

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Алергія чи ні?

Щоб це зрозуміти, потрібно розібратися, що таке алергія. Це реакція імунної системи на якісь чужорідні речовини, які потраплять в тіло людини.

Холод – це не речовина, а лише подразник, тому термін "алергія на холод" є не зовсім коректним. Правильно називати це захворювання ксерозом шкіри або контактним дерматитом.

Що викликає "алергію на холод" (контактний дерматит)?

Насправді це може бути не лише холод, чинником виникнення може бути й вітер та інше:

Контакт з хімічними речовинами. Найчастіше з цим захворюванням стикаються, люди, які мають постійний контакт з водою, мийними засобами та антисептиками.

Порушений шкірний бар'єр. У людей з цією проблемою виникають багато захворювань на шкірі.

Симптоми "алергії на холод"

Прояви цього захворювання дуже неприємні і викликають багато незручностей для людей, які з цим зіштовхнулись.



Алергія на холод може завдавати багато неприємностей \ unsplash.com

Алергія на холод – симптоми Дрібні висипання, які сверблять; Почервоніння; Іноді присутні досить великі пухирці – "холодова кропив'янка"; З'являється лущення; Сохне шкіра; З'являються тріщини (іноді дуже глибокі, до крові).

Як лікувати "алергію на холод"?

Перш за все потрібно захистити шкіру від дії подразників.

1. Як тільки починається похолодання – одразу починайте використовувати засоби на жирній основі – це допоможе відновити ліпідний баланс шкіри.

2. Рукавички мають стати головним елементом вашого гардеробу. Ні в якому разі не забувайте про них.

3. Як рукавички так і креми – завжди мають бути поряд: носіть його з собою, залиште один біля раковини, на роботі та в спальні.

4. Після кожного миття посуду використовуйте зволожувальний жирний крем.

5. Якщо щось миєте, то робіть це в рукавичках, ваша шкіра занадто ніжна для такої роботи. Спочатку вдягніть бавовняні, а на них вже гумові.

6. В період загострення використовуйте препарати на основі диметиндену малеату, наприклад, Феністил гель. Він швидко* допомагає при алергічних подразненнях невеликих ділянках шкіри.* Мається на увазі, що починає діяти вже через кілька хвилин, згідно з інструкцією для медичного застосування.

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Феністил – швидка* дія при свербіжі, необширній сонячній еритемі, неускладнених невеликих опіках шкіри, алергічному подразненні невеликих ділянок шкіри та укусах комах.

*Мається на увазі, що починає діяти вже через кілька хвилин після нанесення, згідно з інструкцією для медичного застосування лікарських засобів. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов’язково ознайомитись з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. ФЕНІСТИЛ ЕМУЛЬСІЯ, емульсія нашкірна 0,1%, Р.П. №UA/13867/01/01 від 03.08.2019. ФЕНІСТИЛ ГЕЛЬ, гель 0,1%, Р.П. МОЗ України №UA/0894/01/01 від 04.04.2019. Імпортер та уповноважена організація в Україні: ТОВ «ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.», Україна. Адреса: 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел. (044) 585-51-85, e-mail: [email protected] Інформаційний матеріал №CHUKR/CHFENI/0013/19. Дата виготовлення матеріалу: 12.2019 р.



