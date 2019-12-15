Алергія на холод: що це таке та як з нею боротись

Зі зниженням температури повітря у деяких людей виникають такі симптоми, як сухість, лущення та тріщини. Це називають алергією на холод, проте це не вона, адже справжня алергія на холод – дуже рідкісна хвороба.

Справжня алергія на холод є помилкою імунної системи, й ніхто точно не знає, чому деякі люди чутливі до низьких температур.

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Справжня алергія на холод проявляється червоним висипом – він чухається та схожий на слід від кропиви. Реакція може з'явитись за декілька хвилин після контакту з крижаним повітрям, водою в басейні, коктейлем з льодом, морозивом і будь-чим холодним.

У більшості людей, що мають алергію на холод, висип з'являється у місці контакту зі збудником і зникає за декілька годин.

Аби перевірити, чи у вас справді алергія на холод – прикладіть кубик льоду на передпліччя на декілька хвилин. Якщо на місці контакту з'явиться висип та набряк – йдіть до лікаря. Він направить вас до алерголога, який призначить спеціальне лікування.

Алергія на холод може зникнути через 5-6 років після перших проявів, але деяких людей вона супроводжує все життя.

Чому від холоду на шкірі виникають сухість, лущення чи тріщини

Це симптоми ксерозу шкіри або контактного дерматиту, які з'являються через конкретні подразники:

низька температура;

вітер;

хімічні речовини;

порушений шкірний бар'єр;

найчастіше ці симптоми з'являються в людей, які часто мають контакт з водою, антисептичними та миючими засобами.

Якщо на руках утворюються дрібні пухирці з рідиною, що чухаються – це може бути проявом й екземи кистей.

Як з цим боротись

З початком прохолодної погоди використовуйте жирні захисні креми та бальзами для делікатної шкіри, адже вони відновлюють ліпідний бар'єр;

Потрібно використовувати крем після кожного миття рук, тому завжди носіть його з собою;

Якщо на вулиці холодна погода, наносьте крем щонайменше 5-6 разів на добу та одягайте рукавички;

Миючи посуд, одягайте тонкі бавовняні рукавички, а вже на них одягайте гумові;

Деякі фахівці радять періодично робити парафінотерапію, вона може дещо покращити стан шкіри та її зовнішній вигляд;

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