Алергія на холод: як лікувати та чому виникає
З першими заморозками у багатьох людей з'являються симптоми на шкірі рук: сухість, лущення та тріщини.
Всі звикли називати це алергією на холод, проте, насправді, це не зовсім алергія, розповідає лікарка дерматолог Вікторія Миронюк.
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Вищезгадані симптоми характерні для ксерозу шкіри або контактного дерматиту, які виникають через конкретні подразники:
- низька температура;
- вітер;
- хімічні речовини;
- порушений шкірний бар'єр;
- найчастіше ці симптоми з'являються в людей, які часто мають контакт з водою, антисептичними та миючими засобами.
Якщо в людини на руках утворюються дрібні пухирці з рідиною, які чухаються – це може бути проявом екземи кистей.
Як захистити руки в холодну пору року
Як лікувати "алергію на холод"
- З першими проявами холоду використовуйте жирні захисні креми та бальзами для делікатної шкіри – вони відновлять ліпідний бар'єр;
- Якщо ви часто миєте руки, особливо з антисептиками чи милом – використовуйте крем після кожного миття;
- Носіть креми завжди з собою: покладіть в сумку, на робочому столі та біля рукомийника вдома;
- Якщо на вулиці холодна погода, наносьте їх щонайменше 5-6 разів на добу;
- Контактуючи з будь-якими миючими засобами, одягайте тонкі бавовняні рукавички, а вже на верх одягайте гумові;
- Не забувайте одягати рукавички на вулицю;
- Можна періодично робити парафінотерапію, вона дещо покращує стан шкіри та її зовнішній вигляд;
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