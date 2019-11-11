Алергія на холод: як лікувати та чому виникає

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Чому в холодну пору року сухі руки
Чому в холодну пору року сухі руки / Unsplash

З першими заморозками у багатьох людей з'являються симптоми на шкірі рук: сухість, лущення та тріщини.

Всі звикли називати це алергією на холод, проте, насправді, це не зовсім алергія, розповідає лікарка дерматолог Вікторія Миронюк

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Вищезгадані симптоми характерні для ксерозу шкіри або контактного дерматиту, які виникають через конкретні подразники:

  • низька температура;
  • вітер; 
  • хімічні речовини; 
  • порушений шкірний бар'єр;
  • найчастіше ці симптоми з'являються в людей, які часто мають контакт з водою, антисептичними та миючими засобами.

Якщо в людини на руках утворюються дрібні пухирці з рідиною, які чухаються – це може бути проявом екземи кистей.

Алергія на холод що робити
Як захистити руки в холодну пору року 

Як лікувати "алергію на холод"

  • З першими проявами холоду використовуйте жирні захисні креми та бальзами для делікатної шкіри – вони відновлять ліпідний бар'єр;
  • Якщо ви часто миєте руки, особливо з антисептиками чи милом – використовуйте крем після кожного миття;
  • Носіть креми завжди з собою: покладіть в сумку, на робочому столі та біля рукомийника вдома;
  • Якщо на вулиці холодна погода, наносьте їх щонайменше 5-6 разів на добу;
  • Контактуючи з будь-якими миючими засобами, одягайте тонкі бавовняні рукавички, а вже на верх одягайте гумові;
  • Не забувайте одягати рукавички на вулицю;
  • Можна періодично робити парафінотерапію, вона дещо покращує стан шкіри та її зовнішній вигляд;

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Теги: Здорове життя Здоров'я Медицина Дерматологія Лікування Новини Здоров'я Профілактика захворювань
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