Алергія на латекс: основні симптоми та лікування

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Алергія на латекс - як розпізнати і як лікувати алергію на латекс
Алергія на латекс: основні симптоми та лікування / myglovedepot.com

Алергія на латекс — це реакція на певні білки, які містяться в натуральному латексі. Натуральний латекс – це молочний сік каучуконосних дерев.

Латекс міститься в багатьох споживчих товарах і медичних матеріалах, як, наприклад, надувні кулі, гумки, панчохи, взуття, гумові чоботи, надувні матраци, автомобільні та велосипедні шини, гумові рукавички, дитячі соски, костюми аквалангістів, еластичні деталі одягу, анестезіологічні, дренажні й інфузійні засоби, інгаляційні маски та катетери та багато іншого.

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Організм реагує лише на вироби з натурального каучуку, є ще синтетичний, зазначає 

Хто в групі ризику

  1. медичну персонал
  2. люди, які часто працюють в господарських рукавичках
  3. ті, хто має атопію або екзему кистей
  4. пацієнти, які перенесли багато операцій

Симптоми алергії на латекс

У людини з алергією на цей сік може бути від легкої реакції до важкої анафілаксії.

 
Алергія на латекс – симптоми
  • набряк,
  • свербіж,
  • риніт,
  • кон'юнктивіт,
  • екзема рук,
  • астматичний напад,
  • анафілаксія.

Алергія на латекс: симптоми
Алергія на латекс: симптоми

Як ставиться діагноз

Лікар може поставити діагноз "алергія на латекс" на підставі збору анамнезу — симптоми з'являються при контакті з латексом.

Лікар-алерголог призначає провокаційні тести, елімінаційну дієту, шкірні прик-тести (одні зі шкірних алергологічних проб), визначення рівня імуноглобулінів. І вже після отримання результатів робить висновок. Самостійно здавати аналізи на алергени лікар не рекомендує.

 
Елімінаційна дієта — принципи харчування
  • 40% – це свіжі овочі, 30% – білки, 20% – здорові жири, 10% – вуглеводи, фрукти
  • віддавати перевагу зелені, цвітній капусті, броколі, брюссельській капусті, фенхелю, кабачкам, огіркам, редису, ягодам, так званим морським овочам, селері
  • звернути увагу, що білки та жири, які надходять до вашого організму, повинні бути органічними (для прикладу, органічна птиця, пророслі бобові, оливкова олія, авокадо)
  • відмовитися від усіх зернових (важливо не вживати ті, які містять глютен).

Як лікувати алергію на латекс

Вилікувати алергію на латекс неможливо, тому лікування та профілактика зводиться до боротьби з симптомами.

Основний момент – це уникати контакту з натуральним каучуковим латексом.

Для медиків з алергією на латекс використовувати рукавички без цього компонента у складі.

У кого вже була важка алергічна реакція – завжди мати автоін'ектор з адреналіном для надання екстреної допомоги.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Алергія
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