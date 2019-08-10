Алергія на латекс: основні симптоми та лікування

Алергія на латекс — це реакція на певні білки, які містяться в натуральному латексі. Натуральний латекс – це молочний сік каучуконосних дерев.

Латекс міститься в багатьох споживчих товарах і медичних матеріалах, як, наприклад, надувні кулі, гумки, панчохи, взуття, гумові чоботи, надувні матраци, автомобільні та велосипедні шини, гумові рукавички, дитячі соски, костюми аквалангістів, еластичні деталі одягу, анестезіологічні, дренажні й інфузійні засоби, інгаляційні маски та катетери та багато іншого.

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Організм реагує лише на вироби з натурального каучуку, є ще синтетичний, зазначає

Хто в групі ризику

медичну персонал люди, які часто працюють в господарських рукавичках ті, хто має атопію або екзему кистей пацієнти, які перенесли багато операцій

Симптоми алергії на латекс

У людини з алергією на цей сік може бути від легкої реакції до важкої анафілаксії.

Алергія на латекс – симптоми набряк,

свербіж,

риніт,

кон'юнктивіт,

екзема рук,

астматичний напад,

анафілаксія.



Алергія на латекс: симптоми

Як ставиться діагноз

Лікар може поставити діагноз "алергія на латекс" на підставі збору анамнезу — симптоми з'являються при контакті з латексом.

Лікар-алерголог призначає провокаційні тести, елімінаційну дієту, шкірні прик-тести (одні зі шкірних алергологічних проб), визначення рівня імуноглобулінів. І вже після отримання результатів робить висновок. Самостійно здавати аналізи на алергени лікар не рекомендує.

Елімінаційна дієта — принципи харчування 40% – це свіжі овочі, 30% – білки, 20% – здорові жири, 10% – вуглеводи, фрукти

віддавати перевагу зелені, цвітній капусті, броколі, брюссельській капусті, фенхелю, кабачкам, огіркам, редису, ягодам, так званим морським овочам, селері

звернути увагу, що білки та жири, які надходять до вашого організму, повинні бути органічними (для прикладу, органічна птиця, пророслі бобові, оливкова олія, авокадо)

відмовитися від усіх зернових (важливо не вживати ті, які містять глютен).

Як лікувати алергію на латекс

Вилікувати алергію на латекс неможливо, тому лікування та профілактика зводиться до боротьби з симптомами.

Основний момент – це уникати контакту з натуральним каучуковим латексом.

Для медиків з алергією на латекс використовувати рукавички без цього компонента у складі.

У кого вже була важка алергічна реакція – завжди мати автоін'ектор з адреналіном для надання екстреної допомоги.

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