Алергія на латекс: основні симптоми та лікування
Алергія на латекс — це реакція на певні білки, які містяться в натуральному латексі. Натуральний латекс – це молочний сік каучуконосних дерев.
Латекс міститься в багатьох споживчих товарах і медичних матеріалах, як, наприклад, надувні кулі, гумки, панчохи, взуття, гумові чоботи, надувні матраци, автомобільні та велосипедні шини, гумові рукавички, дитячі соски, костюми аквалангістів, еластичні деталі одягу, анестезіологічні, дренажні й інфузійні засоби, інгаляційні маски та катетери та багато іншого.
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Організм реагує лише на вироби з натурального каучуку, є ще синтетичний, зазначає
Хто в групі ризику
- медичну персонал
- люди, які часто працюють в господарських рукавичках
- ті, хто має атопію або екзему кистей
- пацієнти, які перенесли багато операцій
Симптоми алергії на латекс
У людини з алергією на цей сік може бути від легкої реакції до важкої анафілаксії.
- набряк,
- свербіж,
- риніт,
- кон'юнктивіт,
- екзема рук,
- астматичний напад,
- анафілаксія.
Алергія на латекс: симптоми
Як ставиться діагноз
Лікар може поставити діагноз "алергія на латекс" на підставі збору анамнезу — симптоми з'являються при контакті з латексом.
Лікар-алерголог призначає провокаційні тести, елімінаційну дієту, шкірні прик-тести (одні зі шкірних алергологічних проб), визначення рівня імуноглобулінів. І вже після отримання результатів робить висновок. Самостійно здавати аналізи на алергени лікар не рекомендує.
- 40% – це свіжі овочі, 30% – білки, 20% – здорові жири, 10% – вуглеводи, фрукти
- віддавати перевагу зелені, цвітній капусті, броколі, брюссельській капусті, фенхелю, кабачкам, огіркам, редису, ягодам, так званим морським овочам, селері
- звернути увагу, що білки та жири, які надходять до вашого організму, повинні бути органічними (для прикладу, органічна птиця, пророслі бобові, оливкова олія, авокадо)
- відмовитися від усіх зернових (важливо не вживати ті, які містять глютен).
Як лікувати алергію на латекс
Вилікувати алергію на латекс неможливо, тому лікування та профілактика зводиться до боротьби з симптомами.
Основний момент – це уникати контакту з натуральним каучуковим латексом.
Для медиків з алергією на латекс використовувати рукавички без цього компонента у складі.
У кого вже була важка алергічна реакція – завжди мати автоін'ектор з адреналіном для надання екстреної допомоги.
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