Алергія на ліки: як визначити та що робити

Алергія — це патологічний процес, що виявляється підвищеною чутливістю організму до алергенів при повторному контакті з ними. Алергія на ліки – досить часте явище.

Офтальмолог Наталя Ворошилова зазначає, що близько 13% населення мають алергічні реакції на медикаменти.

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Які препарати найчастіше викликають алергію:

Антибіотики – нестероїдні протизапальні препарати (найпоширеніші з цієї групи — анальгін, пенталгін, седалгін).

Протисудомні препарати.

Йодовмісні контрастні засоби (не варто плутати з розчином йоду).

Очні краплі, гелі та мазі.

Виявляється така алергія у вигляді алергічних кон'юнктивітів (запалення слизової оболонки ока) і блефаритів (запалення повік).

Алергія на ліки – симптоми почервоніння шкіри, свербіж

кропив'янка та інші види шкірних реакцій

алергічний риніт

задишка

почервоніння очей і сльозотеча

Під час огляду виникає необхідність закапувати краплі для розширення зіниці, для анестезії очної поверхні при проведенні вимірювання тиску, огляду очного дна лінзою Гольдмана, УЗД.

Теоретично алергія може виникнути через практично будь-яку речовину.

Слід зазначити, що алергії на місцеві анестетики зустрічаються вкрай рідко.

Що робити

Щойно ви помітили у себе симптоми алергії після вживання ліків – зверніться до лікаря. Після контактних методів дослідження ока промивають антибактеріальними або антисептичними краплями.

Лікар записує в карту препарати, які він використовував. При виникненні алергії таким чином можна уточнити назву крапель.

Препарати, які у вас викликають алергію треба обов'язково запам'ятовувати й обов'язково розповідати лікарю.

Бувають випадки, коли лікар призначив вам лікування, і замість поліпшення від нових крапель очей червоніє, починається сльозотеча, свербіж, слизова очі і повіки набрякають.

Це симптоми алергії або псевдоалергії. Перша відрізняється від другої тим, що справжня алергія розвивається при повторному контакті з алергеном, за умови, що організм був сенсибілізований цим алергеном раніше. Треба припинити застосування нового препарату і повідомити про реакцію лікаря.

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