Прикраси та алергія: яких металів слід уникати

Алергія на прикраси зустрічається доволі часто – кожний десятий має алергічні реакції на той чи інший метал. Симптоми є неприємними та потребують лікування.

Відтак, розбираємось, що робити, аби уникнути алергії на прикраси, яких металів особливо важливо уникати та що робити, якщо реакції на шкірі вже з’явилися.

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Сережки, персні, браслети – все це може викликати алергічні реакції. Однак, якщо знати, з яких матеріалів зроблено прикраси, алергії можна уникнути.

Які метали викликають алергію

Якщо прикраси виконано з металевих сплавів, зокрема, у них присутній нікель, хром, кобальт, молібден – це може стати причиною алергії.

Уникайте таких металів:

Нікель. Найагресивніший метал у списку алергенів. Входить до складу сплавів, з яких виготовляють елементи одягу, біжутерії, медичних інструментів.

Хром. Застосовується для декоративного покриття виробів. Контактуючи зі шкірою, викликає не лише алергічні реакції, а й утворення токсичних сполук.

Алюміній. Колись його використовували для виробництва посуду, наразі його використання в побуті зменшили. Солі алюмінію є в антиперспірантах та деяких інших косметичних засобах.

Цинк. Метал часто використовують в стоматології. На основі цинку виготовляють пломбувальні матеріали. Сполуки цинку входять у склад деяких видів мазей.

Особливо небезпечний нікель.

Нікель може бути навіть в дорогоцінних металах. Саме тому виникає алергія на обручки. Адже для підвищення міцності золота, ювеліри можуть додавати інші метали, в тому числі нікель.



Алергію може провокувати навіть обручка/Фото:Unsplash

Зі схожою проблемою можуть зіштовхнутися й алергіки, які мають протезування зубів, оскільки нікель використовують для виготовлення коронок.

Іноді доцільно зробити алергопроби, аби уникнути подальших проблем. Навіть хірургічна сталь містить до 10% нікелю.

Симптоми алергії

Проявляється алергія на метал у вигляді контактного дерматиту.

Алергія на метал підступна тим, що з’являється не відразу, деякі метали при частому контакті зі шкірою поступово проникають крізь шар епідермісу.

Тобто, алергія на метал не означає, що при першому ж дотику проявиться алергічна реакція. Навпаки, такому типу алергії характерна уповільнена реакція. Однак, все залежить від ступеня індивідуальної чутливості, активності алергену.

Алергія на метали – симптоми Набряклість

Почервоніння

Висипання

Відчуття свербежу

Алергічна реакція відбувається внаслідок того, що при контакті сплаву нікелю зі шкірою відбувається процес окислення, адже нікель виділяє сіль. Саме сіль і провокує ушкодження (запалення та почервоніння).

Найчастіше прояви алергії можна помітити на животі (від пряжки ременя), зап’ястях, вухах і шиї (від ланцюжків, браслетів, сережок). Іноді у жінок можуть бути подразнення на спині чи плечах через металеві елементи бюстгальтера.

Важливо! Якщо ігнорувати симптоми на поверхні шкіри, то можуть виникати ерозії чи садна. Вони виникають через порушення процесів мікроциркуляції в місті ураження.

Зникають алергічні прояви також повільно: неприємні відчуття на шкірі можуть зберігатися три-чотири тижні.

Лікування

Аби позбутися алергічних реакцій першочергово слід усунути контакту із металом, що її провокує.

Людям, котрі мають алергію на певні метали, рекомендують дотримуватися спеціальної дієти: виключити з раціону плавлені сири, вівсяні пластівці, випічку із додаванням вівса, копчену рибу, горіхи, кукурудзу, вишню, сою, шоколад, помідори, спиртне, а також кислі продукти – цитрусові, ягоди, кислу капусту.

Аби полегшити шкірні подразнення можна застосовувати місцеві засоби, наприклад, Феністил гель. Він швидко* допомагає при алергічних подразненнях невеликих ділянок шкіри.

Алергія на метали – не привід відмовлятися від прикрас. Варто обирати аксесуари, які не викликають алергічних реакцій. Зокрема, хорошим варіантом може бути біжутерія із гіпоалергенного сплаву.

Феністил – швидка* дія при свербежі, необширній сонячній еритемі, неускладнених невеликих опіках шкіри, алергічному подразненні невеликих ділянок шкіри та укусах комах.

*Мається на увазі, що починає діяти вже через кілька хвилин після нанесення, згідно з інструкцією для медичного застосування лікарських засобів. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов’язково ознайомитись з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. ФЕНІСТИЛ ЕМУЛЬСІЯ, емульсія нашкірна 0,1%, Р.П. №UA/13867/01/01 від 03.08.2019. ФЕНІСТИЛ ГЕЛЬ, гель 0,1%, Р.П. МОЗ України №UA/0894/01/01 від 04.04.2019. Імпортер та уповноважена організація в Україні: ТОВ «ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.», Україна. Адреса: 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел. (044) 585-51-85, e-mail: [email protected] Інформаційний матеріал №CHUKR/CHFENI/0013/19. Дата виготовлення матеріалу: 12.2019 р.