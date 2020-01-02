Коли одяг викликає алергію: як розпізнати та лікувати

Одяг знаходиться в тісному контакті зі шкірою більшу частину дня, тому не дивно, що деякі з тканин можуть викликати проблеми зі шкірою.

Якщо ваші штани з поліестеру або вовняний светр викликають свербіж або висип, ймовірніше за все, у вас контактний дерматит. Проте не завжди шкіра реагує на конкретні волокна, причиною дерматиту можуть стати й барвники, смоли та інші хімічні речовини у вашому одязі.

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Найчастіше від дерматиту страждають жінки, а також люди з захворюваннями шкіри та атопічним дерматитом. В зоні ризику знаходяться й ті, що часто одягають латексні рукавички або працюють у спекотних й водночас вологих приміщеннях.

Як зрозуміти, що у вас алергія на одяг

Контактний дерматит – симптоми Почервоніння;

Свербіж;

Лущення шкіри;

Симптоми можуть з’явитися як і впродовж перших годин, так і через кілька днів та навіть тижнів. Деякі люди можуть спокійно одягати одну й ту саму річ роками, доки одного дня не з’явиться алергічна реакція.

Алергічну реакцію може викликати будь-який матеріал, навіть натуральний. Проте найбільше шансів, що дерматит проявиться саме через синтетичний одяг: поліестер, віскозу, нейлон, спандекс або гуму. Причина проста – вони не дозволяють вашій шкірі дихати та провокують надмірну пітливість.



Чому на одяг виникає алергія / Unsplash.com

Які ще можуть бути подразники

Пральний порошок. На жаль, безліч засобів для прання містять шкідливі токсини, барвники та ароматизатори, які можуть викликати алергічну реакцію у багатьох людей.

На жаль, безліч засобів для прання містять шкідливі токсини, барвники та ароматизатори, які можуть викликати алергічну реакцію у багатьох людей. Новий одяг. Проблема в тому, що новий одяг може містити формальдегід, завдяки якому речі погано мнуться. Це досить токсична речовина, яка може викликати свербіж або роздратування у людей з чутливою шкірою.

Проблема в тому, що новий одяг може містити формальдегід, завдяки якому речі погано мнуться. Це досить токсична речовина, яка може викликати свербіж або роздратування у людей з чутливою шкірою. Аксесуари. Шпильки, блискавки, ґудзики та пряжки теж можуть викликати алергію, особливо, якщо вони містять нікель.

Шпильки, блискавки, ґудзики та пряжки теж можуть викликати алергію, особливо, якщо вони містять нікель. Хімічні речовини. Часто причиною є фарба або інші хімічні речовини в одязі: барвники, клеї або формальдегідні смоли, які використовуються для виготовлення брудовідштовхуючого, водонепроникного та противітрового одягу.

Як лікувати алергію на одяг?

Насамперед варто перестати носити одяг, що викликає подразнення. Ваша шкіра, ймовірніше за все, очиститься впродовж декількох тижнів.



Не носіть одяг, який викликає подразнення / Unsplash.com

Для профілактики:

Носіть натуральні волокна та вільний одяг, аби зменшити пітливість. Обирайте одяг світлих тонів з меншою кількістю барвників. Уникайте тканин, які потрібно “прати окремо”.

Самостійно нелегко з'ясувати, чим саме викликана алергічна реакція: видом матеріалу чи хімічними домішками. Розташування подразнення може бути підказкою до того, що саме її викликає.

Якщо ви знаєте, який одяг став тому причиною, – просто перестаньте його носити. У тому випадку, коли проблема не минає, лікар може призначити антигістамінні препарати. Вони є поширеними в медичній практиці. Одними з таких препаратів є Феністил гель та Феністил емульсія.

При місцевому застосуванні гелю завдяки його спеціально розробленій основі активна речовина швидко проникає у шкіру та починає діяти вже через кілька хвилин*. Препарат ефективний проти свербіння при алергічних подразненнях, укусах комах, невеликих опіках шкіри та необширних сонячних еритемах**. До того ж Феністил має місцевоанестезуючу дію та приємно охолоджує***.

Феністил – швидка* дія при свербежі, необширній сонячній еритемі, неускладнених невеликих опіках шкіри, алергічному подразненні невеликих ділянок шкіри та укусах комах.