Алергія на плісняву: симптоми та профілактика

Цвіль може жити у вологому середовищі в нашому домі – під раковиною, в пральній машині, в ґрунті вазонах, на стінах. Цвіль любить підвальні приміщення. Багато людей мають алергію на неї.

Крім того, цвілеві гриби активно розмножуються в мертвих рослинах – саме тому у людей з алергією на цвіль можливе посилення симптомів на початку осені, коли накопичуються опале листя, і на початку весни, коли з-під талого снігу вивільняються спори, розповіла алерголог Ольга Жоголева.

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Симптоми алергії на плісняву

Симптомами алергії на цвіль найчастіше мають дихальні прояви:

нежить з рясним водянистими виділеннями;

свербіж в порожнині носа;

чхання;

закладеність носа;

свербіж та почервоніння очей;

сльозотеча;

кашель;

утруднення дихання;

дихання зі свистом.



Пліснява може викликати важку алергію

Цвіль і астма

При наявності вогнищ цвілі будинку в астматика необхідно ретельно від неї позбавлятися, цвіль може викликати загострення або обтяжувати прояви (втім, ця рекомендація справедлива навіть для здорових людей). Винуватцем 80% алергії на цвіль є гриб Alternaria alternata. Іншим частим алергеном є Cladosporium.

Фактори ризику виникнення алергії

члени вашої родини – алергіки;

проживання в приміщенні з високою вологістю;

проживання в будинку, який раніше затоплювало;

проживання в будинку з поганою вентиляцією;

робота в умовах контакту з цвіллю (наприклад, випічка, виробництво вина, реставраційні роботи, лагодження меблів, робота на фермі).

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