Алергія на плісняву: симптоми та профілактика
Цвіль може жити у вологому середовищі в нашому домі – під раковиною, в пральній машині, в ґрунті вазонах, на стінах. Цвіль любить підвальні приміщення. Багато людей мають алергію на неї.
Крім того, цвілеві гриби активно розмножуються в мертвих рослинах – саме тому у людей з алергією на цвіль можливе посилення симптомів на початку осені, коли накопичуються опале листя, і на початку весни, коли з-під талого снігу вивільняються спори, розповіла алерголог Ольга Жоголева.
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Симптоми алергії на плісняву
Симптомами алергії на цвіль найчастіше мають дихальні прояви:
- нежить з рясним водянистими виділеннями;
- свербіж в порожнині носа;
- чхання;
- закладеність носа;
- свербіж та почервоніння очей;
- сльозотеча;
- кашель;
- утруднення дихання;
- дихання зі свистом.
Пліснява може викликати важку алергію
Цвіль і астма
При наявності вогнищ цвілі будинку в астматика необхідно ретельно від неї позбавлятися, цвіль може викликати загострення або обтяжувати прояви (втім, ця рекомендація справедлива навіть для здорових людей). Винуватцем 80% алергії на цвіль є гриб Alternaria alternata. Іншим частим алергеном є Cladosporium.
Фактори ризику виникнення алергії
- члени вашої родини – алергіки;
- проживання в приміщенні з високою вологістю;
- проживання в будинку, який раніше затоплювало;
- проживання в будинку з поганою вентиляцією;
- робота в умовах контакту з цвіллю (наприклад, випічка, виробництво вина, реставраційні роботи, лагодження меблів, робота на фермі).
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