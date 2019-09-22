Алергія на плісняву: симптоми та профілактика

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Алергія на плісняву
Алергія на плісняву / pixabay.com

Цвіль може жити у вологому середовищі в нашому домі – під раковиною, в пральній машині, в ґрунті вазонах, на стінах. Цвіль любить підвальні приміщення. Багато людей мають алергію на неї.

Крім того, цвілеві гриби активно розмножуються в мертвих рослинах – саме тому у людей з алергією на цвіль можливе посилення симптомів на початку осені, коли накопичуються опале листя, і на початку весни, коли з-під талого снігу вивільняються спори, розповіла алерголог Ольга Жоголева.

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Симптоми алергії на плісняву

Симптомами алергії на цвіль найчастіше мають дихальні прояви:

  • нежить з рясним водянистими виділеннями;
  • свербіж в порожнині носа;
  • чхання;
  • закладеність носа;
  • свербіж та почервоніння очей;
  • сльозотеча;
  • кашель;
  • утруднення дихання;
  • дихання зі свистом.

Пліснява може викликати важку алергію
Пліснява може викликати важку алергію

Цвіль і астма

При наявності вогнищ цвілі будинку в астматика необхідно ретельно від неї позбавлятися, цвіль може викликати загострення або обтяжувати прояви (втім, ця рекомендація справедлива навіть для здорових людей). Винуватцем 80% алергії на цвіль є гриб Alternaria alternata. Іншим частим алергеном є Cladosporium.

Фактори ризику виникнення алергії 

  • члени вашої родини – алергіки;
  • проживання в приміщенні з високою вологістю;
  • проживання в будинку, який раніше затоплювало;
  • проживання в будинку з поганою вентиляцією;
  • робота в умовах контакту з цвіллю (наприклад, випічка, виробництво вина, реставраційні роботи, лагодження меблів, робота на фермі).

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Теги: Новини Здоров'я Профілактика захворювань Здоров'я Лікування Алергія
Джерело: Здоров'я 24
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