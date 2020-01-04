Які вазони можуть викликати алергію – небезпека домашніх рослин

Якщо ви хочете озеленити ваш будинок, варто подумати про те, чи не буде у вас алергічної реакції на той чи інший вид рослини. Особливо, якщо ви чутливі до алергенів.

Основні алергени, які є у вазонах – пилок та цвіль. Пилок та спори плісняви можуть вільно переміщатись повітрям та викликати у чутливих людей симптоми алергії.

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Алергія на домашні рослини – симптоми чхання;

нежить або закладеність носа;

почервоніння очей і сльозотеча;

сухість та лущення шкіри;

кропивниця;

свербіж;

На що варто звернути увагу, аби усунути можливість алергії

Рослини з великими пласким листям можуть швидко накопичувати пил, що може викликати симптоми алергії у деяких людей.

Рослини можуть збільшувати рівень вологості у приміщенні, що сприяє зростанню цвілі. Осушувач повітря може допомогти протистояти надмірній вологості у квартирі.

У вазонах з постійно вологою землею любить розростатись пліснява. Тому варто обирати такі рослини, які не потрібно поливати часто. Особливо це стосується приміщень з підвищеною вологістю.

Покладіть під горщик з рослиною кілька акваріумних каменів. Завдяки цьому зайва вода не застоюватиметься у горщику й ґрунт не буде занадто вологим, що зменшить ризик утворення плісняви.

Як уникнути алергії на домашні рослини / Unsplash.com

Які домашні рослини можуть викликати алергію

Хризантеми, папороть, лілії та герані виробляють алергени, які можуть викликати контактний дерматит.

Тюльпани та лілії можуть викликати кропивницю в алергіків.

Побічні реакції можуть викликати й такі декоративні рослини, як юка, плющ, пальми і фікус Бенджаміна (фіги).

Популярна лоза Hoya compacta може викликати у людей з алергічним ринітом такі симптоми, як закладеність носа, нежить і чхання.

Якщо ви алергік, при виборі зеленої гості на новорічні свята, слід бути обережними з сосною.

Алергічний риніт – це Це запалення слизової оболонки, носа або пазух, яке викликається алергеном.

Насправді, нові дослідження говорять про те, що рослини не надто впливають на очищення повітря в оселі. Попри це, шматочок природи у вашій кімнаті може знижувати стрес і просто стати успішним елементом декору.



Які домашні рослини можуть викликати алергію / Unsplash.com

Якщо ви врахуєте наші поради й подбаєте про те, щоб у вазонах не виникало ґрунтової цвілі – у вас не повинно виникнути суттєвих проблем з домашніми рослинами.

Але якщо алергії не вдалось уникнути, рекомендуємо використовувати антигістамінні препарати. Вони є поширеними в медичній практиці.

Одними з таких препаратів є Феністил гель та Феністил емульсія. Препарат ефективний проти свербежу при алергічних подразненнях, укусах комах, невеликих опіках шкіри та необширних сонячних еритемах*. До того ж Феністил полегшує біль, завдяки своїм охолоджувальним властивостям**.

Феністил – швидка* дія при свербежі, необширній сонячній еритемі, неускладнених невеликих опіках шкіри, алергічному подразненні невеликих ділянок шкіри та укусах комах.

*Мається на увазі шкірний свербіж, наприклад при укусах комах, необширна сонячна еритема, неускладнені невеликі опіки шкіри та алергічні подразнення невеликих ділянок шкіри, згідно інструкції для медичного застосування лікарського засобу.