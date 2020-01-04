Які вазони можуть викликати алергію – небезпека домашніх рослин
Якщо ви хочете озеленити ваш будинок, варто подумати про те, чи не буде у вас алергічної реакції на той чи інший вид рослини. Особливо, якщо ви чутливі до алергенів.
Основні алергени, які є у вазонах – пилок та цвіль. Пилок та спори плісняви можуть вільно переміщатись повітрям та викликати у чутливих людей симптоми алергії.
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- чхання;
- нежить або закладеність носа;
- почервоніння очей і сльозотеча;
- сухість та лущення шкіри;
- кропивниця;
- свербіж;
На що варто звернути увагу, аби усунути можливість алергії
- Рослини з великими пласким листям можуть швидко накопичувати пил, що може викликати симптоми алергії у деяких людей.
- Рослини можуть збільшувати рівень вологості у приміщенні, що сприяє зростанню цвілі. Осушувач повітря може допомогти протистояти надмірній вологості у квартирі.
- У вазонах з постійно вологою землею любить розростатись пліснява. Тому варто обирати такі рослини, які не потрібно поливати часто. Особливо це стосується приміщень з підвищеною вологістю.
- Покладіть під горщик з рослиною кілька акваріумних каменів. Завдяки цьому зайва вода не застоюватиметься у горщику й ґрунт не буде занадто вологим, що зменшить ризик утворення плісняви.
Як уникнути алергії на домашні рослини / Unsplash.com
Які домашні рослини можуть викликати алергію
- Хризантеми, папороть, лілії та герані виробляють алергени, які можуть викликати контактний дерматит.
- Тюльпани та лілії можуть викликати кропивницю в алергіків.
- Побічні реакції можуть викликати й такі декоративні рослини, як юка, плющ, пальми і фікус Бенджаміна (фіги).
- Популярна лоза Hoya compacta може викликати у людей з алергічним ринітом такі симптоми, як закладеність носа, нежить і чхання.
- Якщо ви алергік, при виборі зеленої гості на новорічні свята, слід бути обережними з сосною.
Це запалення слизової оболонки, носа або пазух, яке викликається алергеном.
Насправді, нові дослідження говорять про те, що рослини не надто впливають на очищення повітря в оселі. Попри це, шматочок природи у вашій кімнаті може знижувати стрес і просто стати успішним елементом декору.
Які домашні рослини можуть викликати алергію / Unsplash.com
Якщо ви врахуєте наші поради й подбаєте про те, щоб у вазонах не виникало ґрунтової цвілі – у вас не повинно виникнути суттєвих проблем з домашніми рослинами.
Але якщо алергії не вдалось уникнути, рекомендуємо використовувати антигістамінні препарати. Вони є поширеними в медичній практиці.
Одними з таких препаратів є Феністил гель та Феністил емульсія. Препарат ефективний проти свербежу при алергічних подразненнях, укусах комах, невеликих опіках шкіри та необширних сонячних еритемах*. До того ж Феністил полегшує біль, завдяки своїм охолоджувальним властивостям**.
*Мається на увазі шкірний свербіж, наприклад при укусах комах, необширна сонячна еритема, неускладнені невеликі опіки шкіри та алергічні подразнення невеликих ділянок шкіри, згідно інструкції для медичного застосування лікарського засобу.
**Мається на увазі, що препарат має також місцевоанестезуючі властивості та охолоджує шкіру при нанесенні, згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу.