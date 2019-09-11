"Алергія на секс": чому виникає та що робити

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"Алергія на секс": причини (ілюстрація)
"Алергія на секс": причини (ілюстрація) / salud-masculina.info

Алергія на антигени коханої людини або партнера рідкісне явище, яке може зіпсувати радощі життя. Найпоширеніша проблема такого роду — та сама "алергія на секс".

Нещодавно вчені розповіли про випадок анафілактичного шоку у жінки під час орального сексу, інформує BMJ Journals. Реакція її була на амоксицилін, який є в спермі чоловіка. Виявилося, що чоловік ним лікувався. Тому у цьому випадку це була медикаментозна алергія, а не алергія на секс.

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Чому виникає "алергія на секс"

Статистика свідчить, що у США близько 40 тисяч людей мають алергію на сім’яну рідину. Така реакція у жінок була при першому контакті зі спермою, зазначає анестезіолог Дарія Сімчук.

Оскільки алергія з'являється після повторної зустрічі з алергеном (тобто після сенсибілізації), вченим довелось шукати пояснення феномену, і вони віднайшли його в перехресних реакціях.

Основним алергеном сім'яної рідини є простатспецифічний антиген (ПСА), структура якого на 70% схожа зі структурою простатичного калікреїну, який знаходять в сечі та епітелії собак. Таким чином, алергію на сперму можна розвинути при контакті з собаками.

Що робити

Щоб вберегтися від алергії потрібно або утримуватися від інтимних стосунків, або користуватися презервативом.

Щоб вберегтися від алергії – користуйтеся презервативом
Щоб вберегтися від алергії – користуйтеся презервативом

Якщо ці методи не підходять, можливе проведення гіпосенсибилізації з використанням білків сперми сексуального партнера.

Існує інший варіант "алергії на секс" – місцеві алергічні симптоми (свербіж, печія) і подальший вагініт виникали у жінок після статевого акту лише з деякими партнерами. У цьому випадку у чоловіків була алергія, але неприємні наслідки були у жінок.

Зі спермою жінка також може отримувати харчові алергени. Тому лікарі радять утримуватись від їжі, що провокує алергію у партнера, за 16–24 годин до очікуваного статевого акту.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Секс Алергія
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