Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати
Алергія – хвороба сучасності, нею страждає понад 40% населення планети. Алергічні реакції на шкірі є особливо поширеними. Адже шкіра – це найбільший орган людини.
Як оминути неприємні відчуття сухості та подразнення на шкірі. Якими бувають висипання на шкірі та які симптоми не слід ігнорувати – далі в матеріалі Здоров'я 24.
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Алергічні реакції на тілі й організмі людини можуть виявлятися по-різному, залежно від алергену та індивідуальних особливостей організму.
Шкірна алергія – це реакція імунної системи на будь-які речовини, які організм сприймає за чужорідні.
Шкірна алергія може проявлятися як контактний дерматит, діатез чи як кропивниця. Ураження шкірних покровів має вигляд висипки – плям, пухирців, вузликів, гнійників.
Алергія може проявлятися на будь-якій ділянці шкіри \ unsplash.com
Причини алергії на шкірі
На нашу шкіру впливають різноманітні алергени: косметичні чи лікарські засоби, метали, засоби побутової хімії, або ж харчові продукти. Відтак, ймовірні причини виникнення алергії на шкірі:
- Контактний дерматит. Про таку алергічну реакцію говорять, коли шкіра реагує після прямого контакту з речовиною. Як правило, контактний дерматит поширюється на обличчя та руки. Прояви контактного дерматиту з’являються впродовж 48 годин після контакту з алергеном. Однак, іноді можуть з’явитися відразу після контакту.
- Цілорічний алергічний риніт. Алергічний риніт провокують побутові алергени. Його симптоми подібні до сінної лихоманки, однак прояви можуть зберігатися впродовж року.
- Харчова алергія. Алергія на харчові продукти виникає тоді, коли імунна система неправильно реагує на конкретні продукти. Частіше від харчової алергії страждають діти молодшого віку, але може зустрічатися й у дорослих. Поширеними харчовими алергенами є: яйця, молоко, горіхи та морепродукти. Однак, алергічну реакцію може викликати будь-яка їжа, включно з фруктами та овочами.
- Медикаментозна алергія. Певні ліки можуть викликати у людей алергічну реакцію. В такому випадку доречно говорити про медикаментозну алергію. Проблема в тому, що якщо людина приймає одночасно кілька препаратів, буває складно визначити котрий із них викликає реакцію організму. При проявах медикаментозної алергії необхідно припинити прийом усіх препаратів, залишити лише життєво необхідні та з фахівцем встановити препарат, який є причиною алергії.
- Поліноз. Деякі люди вразливі до сезонної алергії. Алергеном є пилок дерев, злакових трав або бур’янів. І оскільки, найсильніше поліноз вражає людей навесні та влітку, коли кількість пилку найбільша, часто поліноз є сезонним явищем.
- Атопічний дерматит та екзема. Дерматит проявляються почервонінням та сухістю шкіри, при цьому людина може відчувати свербіж. Висип може з’явитися на будь-якій частині тіла, але часто вражаються кінцівки та обличчя.
Екзема пов’язана з сухістю шкіри та часто є спадковою. Атопічний дерматит часто має хронічний перебіг з періодами загострення.
Як виглядає алергія на шкірі
Алергія на шкірі хоч і має різні причини виникнення та прояви, та все ж має загальні характерні риси.
- почервоніння;
- набряклість;
- поява ушкоджень, тріщин, виразок;
- свербіж;
- рідше – виникнення водянистих пухирів;
- в деяких випадках – гіпертермія (висока температура).
Загалом висип на тілі не є сигналом серйозного захворювання. Часто алергічна реакція на шкірі викликана погодними умовами: через вітер чи сонце шкіра рук стає сухою та подразненою.
Особливо актуальна проблема алергії на шкірі в осінньо-зимовий період. Адже реакція організму під впливом морозу, сухого повітря, вітру – лише посилюється. Спричинити подразнення шкіри здатне й центральне опалення чи недостатньо зволожене повітря в приміщенні.
Також алергія на шкірі є актуальною проблемою для тих, хто має частий контакт з побутовою хімією. В такому випадку на шкірі з'являється неприємний свербіж, почервоніння та сухість.
Лікування алергії на шкірі
Якщо ви помітили у себе чи рідних висип чи будь-яку іншу алергічну реакцію, слід вжити заходи, що допоможуть позбавитися від неприємних відчуттів та знімуть прояви запалення.
Перше – обмежте контакт з подразником, якщо він вам відомий.
Друге – скористайтеся протиалергічними засобами.
Для полегшення симптомів можна скористатися фармакологічними препаратами. Адже прояви алергії є неприємними та значно погіршують якість життя, косметологічні дефекти знижують естетику тіла, що в свою чергу може також впливати на емоційний стан людини та посилювати депресивні настрої.
Ефективними в боротьбі з проявами алергії на шкірі є антигістамінні препарати. Їх дія полягає у зв’язуванні рецепторів гістаміну на клітинах тканин.
Відповідно до міжнародної класифікації, антигістамінні препарати ділять на седативні (класичні) та неседативні, відповідно – першого та другого покоління.
Антигістамінні препаратиЄ поширеними в медичній практиці. Одними з таких препаратів є Феністил гель та Феністил емульсія. Препарат ефективний проти свербіння при алергічних подразненнях, укусах комах, невеликих опіках шкіри та необширних сонячних еритемах*. До того ж Феністил має місцевоанестезуючу дію, приємно охолоджує та заспокоює шкіру*.
*Згідно з інструкцією для медичного застосування.
Третє – якщо алергія не зникає впродовж тривалого часу, або у вас є підозри, що причина алергії не у зовнішніх факторах, зверніться до фахівця для встановлення причини та визначення курсу лікування.
- Уникайте контакту з водопровідною водою, мийними засобами, що подразнюють шкіру.
- Бережіть шкіру від тривалого впливу морозу і вітру.
- Носіть сонцезахисні окуляри. Бо шкіра повік дуже чуттєва.
- Уважно читайте інформацію на етикетках продуктів та інших товарів, які ви купуєте.
- Якщо у вас є непереносимість певних продуктів, уникайте їх споживання. А якщо не впевнені, чи є у складі страв той чи інший продукт, не соромтеся перепитати в офіціанта чи людини, яка готувала їжу.
- Використовуйте фільтри для очищення повітря.
- Доглядайте за шкірою: зволожувальні засоби є незамінними засобами при алергічних реакціях шкіри.
- Використовуйте лише ті засоби, що підходять вашому типу шкірі.
Варто знати ситуації, коли висип загрожує життю – це дозволить вам не допустити важких наслідків для здоров’я.
Іноді висипання можуть нести небезпеку життю та здоров'ю людини \ mk.tierient.com
Ось тривожні висипання, які не слід ігнорувати на своєму тілі чи тілі своїх близьких:
- Кропив’янка, що окрім висипання супроводжується набряком кінцівок, губ чи язика, гортані: а також задухою, блюванням чи втратою свідомості. Такі симптоми свідчать про серйозну алергічну реакцію на косметичний чи лікарський засіб, контакт з рослиною чи побутовою хімією, або ж укус комах.
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- Менінгококцемія. Характерно, що висипання локалізуються на ногах, сідницях і мають вигляд крововиливів під шкіру. Такий стан є вкрай тяжким і супроводжується лихоманкою. Менінгококцемія може призвести до інфекційно-септичного шоку.
Відтак головне правило, якщо у вас раптово з’явилися висипання на шкірі, варто звернутися до фахівця.
*Мається на увазі, що починає діяти вже через кілька хвилин після нанесення, згідно з інструкцією для медичного застосування лікарських засобів. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов’язково ознайомитись з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. ФЕНІСТИЛ ЕМУЛЬСІЯ, емульсія нашкірна 0,1%, Р.П. №UA/13867/01/01 від 03.08.2019. ФЕНІСТИЛ ГЕЛЬ, гель 0,1%, Р.П. МОЗ України №UA/0894/01/01 від 04.04.2019. Імпортер та уповноважена організація в Україні: ТОВ «ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.», Україна. Адреса: 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел. (044) 585-51-85, e-mail: [email protected] Інформаційний матеріал №CHUKR/CHFENI/0013/19. Дата виготовлення матеріалу: 12.2019 р.