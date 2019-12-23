Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати

Алергія – хвороба сучасності, нею страждає понад 40% населення планети. Алергічні реакції на шкірі є особливо поширеними. Адже шкіра – це найбільший орган людини.

Як оминути неприємні відчуття сухості та подразнення на шкірі. Якими бувають висипання на шкірі та які симптоми не слід ігнорувати – далі в матеріалі Здоров'я 24.

Алергічні реакції на тілі й організмі людини можуть виявлятися по-різному, залежно від алергену та індивідуальних особливостей організму.

Шкірна алергія – що це? Шкірна алергія – це реакція імунної системи на будь-які речовини, які організм сприймає за чужорідні. Шкірна алергія може проявлятися як контактний дерматит, діатез чи як кропивниця. Ураження шкірних покровів має вигляд висипки – плям, пухирців, вузликів, гнійників.

Алергія може проявлятися на будь-якій ділянці шкіри \ unsplash.com

Причини алергії на шкірі

На нашу шкіру впливають різноманітні алергени: косметичні чи лікарські засоби, метали, засоби побутової хімії, або ж харчові продукти. Відтак, ймовірні причини виникнення алергії на шкірі:

Контактний дерматит. Про таку алергічну реакцію говорять, коли шкіра реагує після прямого контакту з речовиною. Як правило, контактний дерматит поширюється на обличчя та руки. Прояви контактного дерматиту з’являються впродовж 48 годин після контакту з алергеном. Однак, іноді можуть з’явитися відразу після контакту. Цілорічний алергічний риніт. Алергічний риніт провокують побутові алергени. Його симптоми подібні до сінної лихоманки, однак прояви можуть зберігатися впродовж року. Харчова алергія. Алергія на харчові продукти виникає тоді, коли імунна система неправильно реагує на конкретні продукти. Частіше від харчової алергії страждають діти молодшого віку, але може зустрічатися й у дорослих. Поширеними харчовими алергенами є: яйця, молоко, горіхи та морепродукти. Однак, алергічну реакцію може викликати будь-яка їжа, включно з фруктами та овочами. Медикаментозна алергія. Певні ліки можуть викликати у людей алергічну реакцію. В такому випадку доречно говорити про медикаментозну алергію. Проблема в тому, що якщо людина приймає одночасно кілька препаратів, буває складно визначити котрий із них викликає реакцію організму. При проявах медикаментозної алергії необхідно припинити прийом усіх препаратів, залишити лише життєво необхідні та з фахівцем встановити препарат, який є причиною алергії. Поліноз. Деякі люди вразливі до сезонної алергії. Алергеном є пилок дерев, злакових трав або бур’янів. І оскільки, найсильніше поліноз вражає людей навесні та влітку, коли кількість пилку найбільша, часто поліноз є сезонним явищем. Атопічний дерматит та екзема. Дерматит проявляються почервонінням та сухістю шкіри, при цьому людина може відчувати свербіж. Висип може з’явитися на будь-якій частині тіла, але часто вражаються кінцівки та обличчя.

Екзема пов’язана з сухістю шкіри та часто є спадковою. Атопічний дерматит часто має хронічний перебіг з періодами загострення.

Як виглядає алергія на шкірі

Алергія на шкірі хоч і має різні причини виникнення та прояви, та все ж має загальні характерні риси.

Алергія на шкірі – симптоми почервоніння;

набряклість;

поява ушкоджень, тріщин, виразок;

свербіж;

рідше – виникнення водянистих пухирів;

в деяких випадках – гіпертермія (висока температура).

Загалом висип на тілі не є сигналом серйозного захворювання. Часто алергічна реакція на шкірі викликана погодними умовами: через вітер чи сонце шкіра рук стає сухою та подразненою.

Особливо актуальна проблема алергії на шкірі в осінньо-зимовий період. Адже реакція організму під впливом морозу, сухого повітря, вітру – лише посилюється. Спричинити подразнення шкіри здатне й центральне опалення чи недостатньо зволожене повітря в приміщенні.

Також алергія на шкірі є актуальною проблемою для тих, хто має частий контакт з побутовою хімією. В такому випадку на шкірі з'являється неприємний свербіж, почервоніння та сухість.

Лікування алергії на шкірі

Якщо ви помітили у себе чи рідних висип чи будь-яку іншу алергічну реакцію, слід вжити заходи, що допоможуть позбавитися від неприємних відчуттів та знімуть прояви запалення.

Перше – обмежте контакт з подразником, якщо він вам відомий.

Друге – скористайтеся протиалергічними засобами.

Для полегшення симптомів можна скористатися фармакологічними препаратами. Адже прояви алергії є неприємними та значно погіршують якість життя, косметологічні дефекти знижують естетику тіла, що в свою чергу може також впливати на емоційний стан людини та посилювати депресивні настрої.

Ефективними в боротьбі з проявами алергії на шкірі є антигістамінні препарати. Їх дія полягає у зв’язуванні рецепторів гістаміну на клітинах тканин.

Відповідно до міжнародної класифікації, антигістамінні препарати ділять на седативні (класичні) та неседативні, відповідно – першого та другого покоління.

Антигістамінні препаратиЄ поширеними в медичній практиці. Одними з таких препаратів є Феністил гель та Феністил емульсія. Препарат ефективний проти свербіння при алергічних подразненнях, укусах комах, невеликих опіках шкіри та необширних сонячних еритемах*. До того ж Феністил має місцевоанестезуючу дію, приємно охолоджує та заспокоює шкіру*.

*Згідно з інструкцією для медичного застосування.

Третє – якщо алергія не зникає впродовж тривалого часу, або у вас є підозри, що причина алергії не у зовнішніх факторах, зверніться до фахівця для встановлення причини та визначення курсу лікування.

Алергія на шкірі – профілактика захворювання Уникайте контакту з водопровідною водою, мийними засобами, що подразнюють шкіру.

Бережіть шкіру від тривалого впливу морозу і вітру.

Носіть сонцезахисні окуляри. Бо шкіра повік дуже чуттєва.

Уважно читайте інформацію на етикетках продуктів та інших товарів, які ви купуєте.

Якщо у вас є непереносимість певних продуктів, уникайте їх споживання. А якщо не впевнені, чи є у складі страв той чи інший продукт, не соромтеся перепитати в офіціанта чи людини, яка готувала їжу.

Використовуйте фільтри для очищення повітря.

Доглядайте за шкірою: зволожувальні засоби є незамінними засобами при алергічних реакціях шкіри.

Використовуйте лише ті засоби, що підходять вашому типу шкірі.

Варто знати ситуації, коли висип загрожує життю – це дозволить вам не допустити важких наслідків для здоров’я.



Іноді висипання можуть нести небезпеку життю та здоров'ю людини \ mk.tierient.com

Ось тривожні висипання, які не слід ігнорувати на своєму тілі чи тілі своїх близьких:

Кропив’янка, що окрім висипання супроводжується набряком кінцівок, губ чи язика, гортані: а також задухою, блюванням чи втратою свідомості. Такі симптоми свідчать про серйозну алергічну реакцію на косметичний чи лікарський засіб, контакт з рослиною чи побутовою хімією, або ж укус комах.

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Менінгококцемія. Характерно, що висипання локалізуються на ногах, сідницях і мають вигляд крововиливів під шкіру. Такий стан є вкрай тяжким і супроводжується лихоманкою. Менінгококцемія може призвести до інфекційно-септичного шоку.

Відтак головне правило, якщо у вас раптово з’явилися висипання на шкірі, варто звернутися до фахівця.

Феністил – швидка* дія при свербіжі, необширній сонячній еритемі, неускладнених невеликих опіках шкіри, алергічному подразненні невеликих ділянок шкіри та укусах комах.