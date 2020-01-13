Що найбільше подразнює нашу шкіру та як її захистити

Шкіра – найбільший орган людини, вона захищає усе наше тіло від впливу навколишнього середовища. Та інколи їй буває дуже непросто.

Холод, вітер, сонце, жорстка вода – усе це пошкоджує та подразнює нашу шкіру. Що робити та як її захистити – читайте у нашому матеріалі.

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Як холод та вітер подразнюють нашу шкіру?

Всі ми помічали, що на холоді шкіра червоніє, пече, може виникати свербіж або виникати лущення. Все це відбувається через реакції у шкірі, які викликає холод.

Найгірший вплив холоду у тому, що він висушує шкіру. При низьких температурах волога, що є в шкірі, перетворюється у мікрокристали. Вони пошкоджують мембрани клітин та викликають їхню смерть, саме тому ми відчуваємо печіння і поколювання.

Також шкіра висихає та подразнюється не тільки на морозі, а й в приміщеннях з опаленням. Щоб не дати висмоктати з себе усю вологу, шкіра нарощує зовнішній бар'єр – роговий шар, і посилено виробляє жир. Ним вона склеює рогові лусочки в єдиний захисний шар. Але коли ми виходимо на мороз, ці процеси порушуються, і шкіра починає лущитися.



Холод негативно впливає на нашу шкіру \ unsplash.com

Вітер теж дуже негативно впливає на нашу шкіру. Його холодні пориви подразнюють і ніби обпікають верхній шар шкіри, це відбувається через подразнення чутливих нервових закінчень.

Що робити?

Хороша новина у тому, що захистити шкіру від холоду та вітру нескладно. Достатньо всього одного косметичного засобу – крему. Його варто підбирати індивідуально, але орієнтуйтесь на те, щоб у ньому були рослинні олії. Краще обрати засіб з щільною консистенцією, що складається з жирової основи. Вони добре зволожують та затримують вологу в шкірі.

Перед тим, як вийти на вулицю, нанесіть на обличчя і руки захисний крем. Це потрібно робити за 30-60 хвилин до виходу.

Як сонце подразнює нашу шкіру

Влітку, взимку, в хмарну і ясну погоду сонячні промені потрапляють на шкіру. В низьких дозах вони корисні, тому що сприяють виробленню вітаміну D та підіймають настрій. Якщо ви буваєте на сонці без захисту по 15 хвилин 3 рази на тиждень – воно не нашкодить і не подразнить вашу шкіру.

Але якщо ви засмагаєте чи відвідуєте солярій, то це може призвести до серйозних проблем – опіків, фоточутливості, пігментації, раннього старіння або навіть до декількох видів раку шкіри.

Що робити?

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує дотримуватись 6 правил:

Стежити за ультрафіолетовим індексом. Не виходити на спеку з 10:00 до 16:00. Ховатися від сонця в тіні. Носити капелюх, сонячні окуляри, сорочки з рукавами, штани або довгу спідницю. Використовувати сонцезахисні засоби. Не засмагати в солярії.

Від сонця потрібно захищатися не тільки літом, але й взимку. Сніг відбиває 80% ультрафіолетових променів, це може серйозно пошкоджувати шкіру.



Захист від сонця є важливим для кожного \ unsplash.com

Крім сонця, вітру і холоду нашу шкіру подразнюють: мило, мийні засоби, вода (жорстка, гаряча та холодна) і грубі тканини, такі як синтетика і вовна.

Що робити, якщо виникло подразнення?

В першу чергу потрібно виключити джерело подразнення. А потім у залежності від важкості ушкоджень потрібно надати допомогу шкірі, вона не завжди самостійно може швидко відновитись, тому може знадобитись використання лікарських засобів. У період загострення можете використовувати препарати на основі диметиндену малеату, наприклад, Феністил гель. При місцевому застосуванні гелю завдяки його спеціально розробленій основі активна речовина швидко проникає у шкіру та починає діяти вже через кілька хвилин*. При нанесенні препарату на шкіру зменшується свербіж і подразнення, що супроводжують шкірні алергічні реакції.**

*Мається на увазі, що починає діяти вже через кілька хвилин, згідно з інструкцією для медичного застосування.