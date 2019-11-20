Алергія на цитрусові: як проявляється та як її лікувати

Мандарини, апельсини, грейпфрути, лимони – джерело вітаміну С, та улюблені фрукти багатьох людей. З настанням холодів любов до них стає сильнішою, а кількість людей, які виявляють у себе алергію на цитрусові – зростає.

На жаль, не усі можуть собі дозволити насолоджуватися смаком цитрусових, адже прояви алергії часто неприємні та завдають чимало клопоту.

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Після того як ви поласували апельсином чи будь-яким іншим цитрусовим – у вас почервонів ніс чи сльозяться очі, а у дитини після таких частувань з'явився висип на шкірі чи свербіж? Скоріш за все, це алергія на цитрусові.

Чому з'являється алергія на цитрусові

Такий вид алергії не є алергією в класичному розумінні. Адже алергічна реакція організму на подразник відбувається без участі специфічних антитіл – імуноглобулінів.

Цитрусові містять тирамін (амін) і саліцилати. Особливо багато їх містяться у мандаринах і апельсинах, у грейпфруті та лимоні їх менше.

Алергічна реакція обумовлена неправильним функціонуванням імунної системи організму. Це може бути наслідком проживання в екологічно несприятливому регіоні.

Однак деякі імунологи вважають, що непереносимість деяких харчових продуктів, зокрема цитрусових, може бути симптомом прихованих захворювань печінки чи дисбактеріозу.



Симптоми цитрусової алергії можуть проявлятись повільно

Симптоми алергії на цитрусові

Основним симптомом такої алергії у дітей є шкірні висипання, у дорослих – алергічний риніт і кон’юнктивіт.

Алергія на цитрусові – прояви Почервоніння і сльозогінність очей.

Нежить, набряк слизових.

Висип і почервоніння на шкірі.

Ускладнене дихання з хрипами, напади сухого кашлю.

Рідко спостерігається погіршення слуху.

Алергія може супроводжуватися метеоризмом, втратою апетиту, нудотою, блювотою, проносом, болями в животі.

Всі симптоми, при такому типі алергії, розвиваються повільно.

У рідкісних випадках може розвинутися набряк Квінке та анафілактичний шок.

Лікування та профілактика цитрусової алергії

Перед тим як почати лікування, слід точно встановити діагноз. Якщо цитрусові викликають у вас алергічну реакцію, потрібно буде відмовитися від них на довгий період часу.

І мова не лише про свіжі фрукти, в раціонні не повинно бути будь-яких страв та напоїв, в яких використовуються свіжі фрукти, цедра або сік.



Слід ретельно слідкувати за тим, чи страви приготовлені без додавання цитрусових, навіть цедри чи соку

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Крім того, слід утриматися від використання ефірних олій цитрусових, що містяться у парфумерії та засобах гігієни.

Після уникнення цитрусових впродовж тривалого часу, алергія часто минає самостійно.

Зазвичай для цього необхідно 1-2 роки, деяким людям достатньо від кількох місяців до пів року.

Після цього можна провести обережний експеримент з невеликою порцією фрукта.

Якщо після такої перерви, цитрусові як і раніше викликають у вас алергічні симптоми, то алергія спровокована прихованою причиною, в такому разі слід звернутися до алерголога.



Проти алергії на цитрусові є ефективні методи лікування

Загалом, є кілька способів лікування алергії на цитрусові:

Симптоматичне лікування – допомагає зменшити прояв реакцій. У такому випадку лікар призначає антигістамінні засоби, але в деяких випадках використовують й гормональні препарати. Також можливе застосування сорбентів.

Щоб позбавитися від симптомів, лікарі радять застосовувати антигістамінні препарати. Основна перевага такого лікування полягає в повній відсутності побічних ефектів. Для позбавлення від шкірних проблем варто використовувати мазь і креми.

Найдієвішим способом для лікування алергії є імунотерапія.

Це дозволяє організму самостійно виробляти антитіла, що блокують дію алергену. До мінусів цього способу лікування можна віднести його тривалість, оскільки терапія може тривати до 2-х років.

Однак, значна перевага цього методу в тому, що всі пацієнти, які скористалися цим способом, позбавилися від алергії.

Екстракорпоральна гемокорекція – ефективний метод лікування, який теж стовідсотково позбавляє від алергії на цитрусові. Адже метод повністю змінює склад крові, полегшення помітне вже після першої процедури.

Щоб повністю вилікуватися необхідно провести 5-10 процедур. Пропонують таку методику лише спеціалізовані клініки.