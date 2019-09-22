"Алергія на цукор": що це та як проявляється

223 Читать новость на русском
Алергія на цукор
Алергія на цукор / pixabay.com

Алергії на цукор, як такої, не існує, але є люди, в яких є непереносність швидких вуглеводів і вони можуть викликати неприємні симптоми.

Вуглеводи, які мають солодкий смак, – невіддільна частина фруктів, багатьох овочів, молочних продуктів, прибрати їх звідти технічно непросто, про це розповіла алерголог Ольга Жоголева. 

Читайте також: Вживання цукру може викликати рак: висновки науковців

А є продукти, в які цукор спеціально доданий: це найрізноманітніші солодощі, випічка, напої, соуси і багато іншого. Від них відмовитись простіше.

Згідно з наявними на сьогодні науковими даними ні IgE-опосередкована алергія, ні IgE-незалежна алергія на цукор, лактозу, мальтозу, фруктозу, глюкозу, галактозу не описана, оскільки ці вуглеводи не розпізнаються клітинами імунної системи.

Цукор може викликати порушення травлення
Цукор може викликати порушення травлення

Симптоми "алергії на цукор"

Непереносність цих вуглеводів відома, вона пов'язана з порушенням їхнього засвоєння в шлунково-кишковому тракті та проявляється шлунково-кишковими симптомами:

  1. здуттям живота;
  2. діареєю;
  3. метеоризмом;
  4. болями в животі.

Виникнення цих симптомів пов'язано не з боротьбою імунної системи з вуглеводами, а з взаємодією неперетравлених вуглеводів з бактеріями кишківника. Бактерії "їдять" вуглеводи, продуктами цього поїдання є гази. Крім того, незасвоєні вуглеводи притягують до себе воду, що призводить до розрідження калу та ​​діареї.

Чому ж через солодке з'являється висип?

Найчастіше причина в тому, що солодкі продукти мають псевдоалергени. При великих порціях вони роздратовують шкіру і викликають висипання різних видів.

Відмінністю такої непереносності від алергії є:

1. Відсутність участі імунної системи.
2. Дуже низький ризик важких реакцій.
3. Дозозалежний ефект.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Головні новини 21 вересня: 9 загиблих у ДТП під Одесою і затримання активістів на Львівщині
сьогодні
4619
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Алергія Здорове харчування Шлунково-кишковий тракт
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
20 вересня 18:00 Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
Анастасія Кушпіт 652
Як купувати ліки дешевше у будь-якій аптеці: покрокова інструкція
17 вересня 17:47 Як купувати ліки дешевше у будь-якій аптеці: покрокова інструкція
2265
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
14 вересня 16:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 26440
Тест на обсесивно-компульсивний розлад
11 вересня 09:00 Тест на обсесивно-компульсивний розлад
3542
Гіркота у роті: чому виникає та що робити
10 вересня 12:48 Гіркота у роті: чому виникає та що робити
Олександр Бевза 13034
Новини
Більше новин
Залиште відгук