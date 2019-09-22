"Алергія на цукор": що це та як проявляється

Алергії на цукор, як такої, не існує, але є люди, в яких є непереносність швидких вуглеводів і вони можуть викликати неприємні симптоми.

Вуглеводи, які мають солодкий смак, – невіддільна частина фруктів, багатьох овочів, молочних продуктів, прибрати їх звідти технічно непросто, про це розповіла алерголог Ольга Жоголева.

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А є продукти, в які цукор спеціально доданий: це найрізноманітніші солодощі, випічка, напої, соуси і багато іншого. Від них відмовитись простіше.

Згідно з наявними на сьогодні науковими даними ні IgE-опосередкована алергія, ні IgE-незалежна алергія на цукор, лактозу, мальтозу, фруктозу, глюкозу, галактозу не описана, оскільки ці вуглеводи не розпізнаються клітинами імунної системи.



Цукор може викликати порушення травлення

Симптоми "алергії на цукор"

Непереносність цих вуглеводів відома, вона пов'язана з порушенням їхнього засвоєння в шлунково-кишковому тракті та проявляється шлунково-кишковими симптомами:

здуттям живота; діареєю; метеоризмом; болями в животі.

Виникнення цих симптомів пов'язано не з боротьбою імунної системи з вуглеводами, а з взаємодією неперетравлених вуглеводів з бактеріями кишківника. Бактерії "їдять" вуглеводи, продуктами цього поїдання є гази. Крім того, незасвоєні вуглеводи притягують до себе воду, що призводить до розрідження калу та ​​діареї.

Чому ж через солодке з'являється висип?

Найчастіше причина в тому, що солодкі продукти мають псевдоалергени. При великих порціях вони роздратовують шкіру і викликають висипання різних видів.

Відмінністю такої непереносності від алергії є:

1. Відсутність участі імунної системи.

2. Дуже низький ризик важких реакцій.

3. Дозозалежний ефект.

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