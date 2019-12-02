Алергія на ялинку: як не позбавити себе свята

Запашна ялинка або сосна може викликати симптоми алергії у деяких людей. Як виявити алергію на ялинку і як її уникнути – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Алергія може виникнути не лише на живе дерево, а й на штучну ялинку. Якщо ви маєте хронічний алергічний риніт або чутливі до алергенів, ці поради будуть для вас корисними.

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Алергія на ялинку – симптоми Висип на шкірі або свербіж;

Сльозотеча або почервоніння очей;

Алергічний риніт;

Кашель;

Чхання;

Ускладнене дихання;

Чому на ялинку може виникнути алергія

Ялина (а особливо сосна) під час цвітіння виділяє багато пилку, який може осідати та зберігатися на гілках. В цьому випадку алерген можна легко усунути, а ось коли алергія виникає через ефірні олії в корі дерева, варто обрати важчу артилерію.

Якщо не прибрати дерево й лише боротися з симптомами, вони згодом повертатимуться з більшою силою. Ви можете отримати "імунітет" від алергії на деякий час завдяки антигістамінним препаратам. Проте лікар їх приписує лише тоді, коли діагноз точно встановлений завдяки спеціальному аналізу крові на виявлення антитіл. В іншому випадку ви можете просто обрати собі штучну ялинку.

Також причиною можуть стати спори цвілі, яка любить розростатися у вологих приміщеннях.



Як уникнути алергії на ялинку

Що робити, аби уникнути алергії на ялинку

Струсіть якомога більше сміття з дерева, перш ніж заносити його всередину;

Добре помийте ялинку шлангом на подвір'ї або під душем;

Якщо у вашій оселі надмірна волога і є ризик утворення цвілі, залишіть дерево висихати у теплому місці на декілька днів. Якщо такої змоги нема, можна на день-два поставити її поруч з батареєю або обігрівачем. Проте обов'язково переставте ялинку згодом, адже від надмірного сухого повітря воно швидше засохне.

Якщо цвіль і справді любить з'являтись у вашому будинку, оприскуйте дерево сумішшю води та невеликої кількості хлорного вапна. Цей розчин вбиває спори цвілі та точно змиває залишки бруду. Це не завдасть шкоди дереву, проте не робіть цього, якщо у вас є домашні тварини або діти. Але майте на увазі, що хлор зменшує аромат ялинки.

Алергія на штучні ялинки

Штучні ялинки можуть накопичувати значну кількість пилу та спор цвілі;

Окрім того, деякі матеріали, які використовуються для виготовлення штучних ялинок, можуть викликати алергічний риніт в особливо чутливих людей;

Перед встановленням, помийте штучну ялинку від пилу, а також потурбуйтеся про ялинкові прикраси;

Пам'ятайте, що прикраси зі скла, металу або пластику значно легше очистити від пилу, ніж м'які тканинні вироби;

Після закінчення свят належним чином зберігайте своє дерево в сухому прохолодному місці, аби запобігти накопиченню пилу або плісняви;

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