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Алкоголь сприяє ожирінню: яка калорійність напоїв

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Ожиріння від алкоголю: яка калорійність напоїв / Unsplash

У сучасному ритмі життя чимало людей контролюють калорійність вживаних харчових продуктів. Однак, як показують результати опитувань, кількість тих, хто розбирається в калоріях в алкогольних напоях, значно менша.

Як пише видання Vox з посиланням на CSPI Nutrition Action, деякі пивоварні (Anheuser-Busch, MillerCoors, HeinekenUSA, Craft Brew Alliance та інші) пообіцяли розміщувати інформацію на своїх напоях, де будуть вказані лише калорії, а не інгредієнти.

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У цей час, інші спиртні, змішані напої та вина залишаються чорною скринею стосовно того, яка у них калорійність, скільки було доданого цукру, консервантів та ароматизаторів.

За словами дієтолога Центру наук з громадських інтересів Ліндсей Моєр, калорійність алкоголю викликає занепокоєння, адже люди можуть забути про них. "Ми звикли бачити калорії на етикетках майже для будь-яких харчових продуктів, але коли ви берете алкогольний напій, цієї інформації просто немає", – наголосила Моєр.

Пиво: калорійність

Зазначається, що у легких сортів пива калорійність пляшки (скажімо, 300 мл), що містить 4 відсотки алкоголю, є близько 100 калорій. Однак шкідливіший вплив на фігуру мають бельгійські пива, ІПА (світлий ель) та стаути, які часто містять від 7 до 10 відсотків алкоголю і кількість калорій в діапазоні від 200 до 300 – такий калораж у середній фрі з Макдональдсу або порції ванільного морозива.

Змішані напої – найбільш калорійні

Найбільшу небезпеку складають змішані напої, які доповнюються цукром, соком, газованою водою, підсолодженим кукурудзяним сиром з високим вмістом фруктози тощо. Розглянемо коктейль "Ірландська бомба", у складі якого ірландський віскі, айріш крім, пиво Guinness і збиті вершки – його калорійність може бути понад 700 калорій! 


Алкогольні коктейлі: калорійність / Unsplash

Калорії з алкогольних напоїв не приносять ситості, як від їжі. Відтак людина може не помітити скільки вип'є. Нагадаємо, надмірна кількість вживаних калорій – шлях до ожиріння, а алкогольних напоїв – до алкоголізму.

Вина: кількість калорій у різних видах алкогольного напою

Більшість келихів у 150 мл червоного або білого кольору мають приблизно 150 калорій. Дослідник з Корнельського університету Гавін Лаві Сакс заявив, що у виробництві вина спостерігається загальна тенденція до солодшого виду винограду, відтак збільшується калораж продукту. Як правило, чим більший відсоток алкоголю у напої – тим більша його калорійність.

Відповідно до останніх рекомендацій щодо дієтичного харчування США, алкоголь може бути частиною здорового харчування при помірному споживанні. Для жінок це означає не більше однієї порції в день, а для чоловіків – не більше двох. Ця межа корисна для талії, печінки та ризику раку і хронічних захворювань. 


Вино: калорійність / Unsplash

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Дієти Здорове харчування Здорове життя Алкоголь Ожиріння
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