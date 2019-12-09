Алкоголь та нікотин завдають сну більше шкоди, ніж кава

Виявляється, що для того, аби добре виспатися вночі, ви повинні скоротити вживання нікотину та алкоголю, а не "кофеїну за чотири години до сну".

Люди, які курять та вживають алкоголь за чотири години до сну, відчувають більший вплив на його цикл, ніж кофеїн, навіть якщо враховувати такі чинники, як вік, стать та стрес, повідомляє Healthline.

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Окрім того, куріння на ніч призводить до зниження загального сну більш ніж на 40 хвилин.

Важливим фактом дослідження є те, що воно було зосереджено на афроамериканцях, які навіть не думали, що у них є проблеми зі сном.

Дослідники виявили й невелику кореляцію між споживанням кави за чотири години до сну і проблемами з ним. Фахівці попереджають, що дозування та чутливість людини до кофеїну грають важливу роль у тому, як кава впливатиме на сон.

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