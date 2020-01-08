Алкогольне отруєння: як розпізнати та що робити

Зловживання алкогольними напоями може призвести до гострого отруєння. Жертвами алкогольного отруєння часто стають люди, які вживали неякісний напій. Наслідки можуть бути дуже небезпечними і навіть – смертельними.

Симптоми алкогольного отруєння

Етанол, який є в алкоголі, пригнічує активність центральної нервової системи та впливає на дихальний і судиноруховий центри головного мозку.

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Людина не просто п'яна, а має алкогольне отруєння, якщо:

перезбуджена;

мова невиразна;

хода нестійка;

координація рухів порушена;

блювота;

тремтять зіниці.



Жертва алкогольного отруєння може втратити свідомість\unsplash.com

П'яна людина не просто заснула, а знепритомніла, якщо:

не виходить привести до тями;

шкіра бліда або синювата, прохолодна на дотик;

дихання повільне – менше 8 вдихів на хвилину, і переривчасте – людина не дихає по 10 секунд і довше;

судоми.

Таке отруєння може супроводжуватися западанням язика, попаданням слини або блювотних мас у дихальні шляхи, що може призвести до смерті людини.

Що робити при алкогольному отруєнні?

Викличте швидку.

Якщо потерпілий втратив свідомість, покладіть його на бік – на випадок блювоти, щоб він не задихнувся та вкрийте ковдрою. При отруєнні алкоголем температура тіла знижується, і людина може замерзнути.

Якщо потерпілий у свідомості та хоче пити, дайте йому чистої води.

Чого не можна робити?

Не потрібно самостійно давати лікарські препарати, адже спирт може вплинути на дію даних засобів.

В жодному разі не можна знову давати алкоголь, різко підіймати людину з ліжка.

Також не слід залишати людину без нагляду до приїзду "швидкої".

Не пропонуйте холодний душ або "провітритися" на вулиці. Алкоголь обманює центр терморегуляції в мозку, примушуючи людини відчувати жар, навіть якщо навколо холодно. Через це кровоносні судини в шкірі розширюються, і п'яна людина швидко втрачає тепло. Якщо вивести таку людину на холод, вона може переохолодитися.

Як не отруїтися алкоголем?

Шанс отруїтися алкоголем залежить від кількості випитого алкоголю, маси тіла та індивідуальної реакції людини на етиловий спирт. Доза, яка в одного викликає легке похмілля, в іншого спровокує важке отруєння. Але зазвичай люди труяться, коли випивають п'ять або більше стандартних алкогольних напоїв за раз. В одному стандартному напої 14 г чистого спирту – як в кухлі пива, в келиху вина або в шоті горілки.

Єдиний надійний спосіб уникнути отруєння – пити помірно. Для жінок це означає не більше одного, а для чоловіків – не більш двох алкогольних напоїв в день.

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