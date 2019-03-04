Альтернатива віагрі: винайшли ефективний засіб для потенції з отрути павука

Вченим вдалося розробити гель для підвищення потенції, який отримав назву BZ371. Засіб було створено на основі отрути бразильського павука.

Фахівці стверджують, що новий гель зможе допомогти багатьом чоловікам, які страждають на сексуальні розлади. Також вчені впевнені, що розроблений ними BZ371 буде ефективніше багатьох лікарських засобів для підвищення потенції, пише The Sun.

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Як показало клінічне випробування, при використанні гелю з отрути бразильського павука, кровотік до статевого члену підвищувався на 113%. Ерекція буде досягалася вже через 30 хвилин після використання речовини.

Також науковці стверджують, що ерекція відбувається без стимулювання пенісу. При цьому затвердіння члена триватиме більше 60 хвилин.

Раніше вчені створили перший ефективний лікарський контрацептив для чоловіків. Йдеться про гель, який призупиняє виробництво сперматозоїдів.

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