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Американець помер від китайського коронавірусу в Ухані

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Американець помер від китайського коронавірусу в Ухані / Фотобанк 24 каналу

У китайському місті Ухань, в якому розпочався спалах смертельної пневмонії, помер перший іноземець, громадянин США.

Про смерть американця повідомило американське видання The New York Times з посиланням на посольство США в Пекіні.

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Випадок став першою смертю громадянина США від смертельного виду коронавірусу. Померлому було близько 60 років, чоловік помер в четвер, 6 лютого. Вірусом американець заразився у місті Ухань, який з 23 січня закритий на карантин через розповсюдження захворювання.

Інші подробиці про особу і мету перебування в Китаї видання не пише "з поваги до приватного життя сім’ї".

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 8 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 724 людей. Загальна кількість інфікованих – 34 909 особа по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Китай
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