Американка не виходила з дому три тижні і заразилася COVID-19

Громадянка США Рейчел Браммерт не виходила з дому протягом трьох тижнів, дотримуючися правил самоізоляції вдома. Однак вчора, 16 квітня, у неї підтвердили коронавірус.

Про це пише видання WCNC. Жінка з Північної Кароліни страждає на аутоімунне захворювання, відтак вона прийняла рішення дотримуватися всіх правил карантину.

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Окрім поїздки в аптеку більше трьох тижнів тому, Рейчел жодного разу не виходила з дому. Вона прийняла рішення тимчасово жити з чоловіком у різних приміщеннях і не контактувати.

"Я дійсно думала, що все роблю правильно", – сказала вона.

Єдиною людиною, з якою контактувала американка, була волонтерка, яка приносила пакети з продуктами і залишала їх на ганку. У виданні йдеться, що у жінок навіть не було прямого контакту. Ймовірно, волонтер була хворою на коронавірус і не знала про це.

За словами Рейчел, вона забирала пакети з продуктами без рукавичок і вважає це головною помилкою.

Тиждень тому Браммерт відчула себе погано, у неї піднялася температура і з'явилися головний біль, кашель і проблеми з диханням. Згодом тест підтвердив наявність коронавірусної інфекції.

Наразі жінка проходить лікування вдома під наглядом лікаря. Якщо їй буде гірше, направлять до лікарні.

"Я ніколи не відчувала нічого подібного. У мене був грип. Це не грип. Це зовсім інший монстр", – сказала вона.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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