Американська компанія заявила, що почне застосовувати вакцину проти коронавірусу восени

Американський фармацевтичний гігант Pfizer стверджує, що зможе підготувати вакцину від коронавірусу вже восени, а випробування на людях пройдуть в серпні. Компанія бере участь у глобальній гонитві за першість у створені щеплення проти COVID-19.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла (Albert Bourla) заявив, що його вчені зможуть закінчити розробку вакцини вже восени. Він підкреслив, що випробування на людях будуть проходити в серпні, пише Wall Street Journal.

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Сьогодні у нас розгортається масштабна криза, і багатьом потрібне швидке розв'язання проблеми. Ми розробляємо вакцину та оцінюємо її ефективність. Початкові результати можуть бути опубліковані вже на початку наступного місяця,

– повідомив Бурла.

Також німецька компанія BioNTech повідомила, що в рамках першого етапу клінічних досліджень, група учасників отримала дози експериментальної вакцини BNT162.

"З початку дослідження 23 квітня 2020 року в Німеччині 12 учасників дослідження були зроблені щеплення потенційної вакцини BNT162", – йдеться в повідомленні компанії.

Крім того вакцину почали тестувати на людях у Великобританії та Китаї.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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