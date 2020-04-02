Американська розвідка стверджує, що Китай приховує справжню кількість хворих на коронавірус

У США вважають, що влада Китаю навмисно занижує кількість інфікованих коронавірусом та летальних випадків через хворобу.

Такий звіт Білому дому надало американське розвідувальне агентство, повідомляє Bloomberg.

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Американська розвідка стверджує, що Китай підробив статистику про спалах COVID-19 в країні. Оскільки звіт є секретним, чиновники відмовилися деталізувати його зміст. Але, за їх словами, суть полягає в тому, що публічна звітність Китаю про випадки інфікування та летальності навмисно підроблена.

У Bloomberg зазначили, що в більшості країн набагато більше інфікованих коронавірусом та летальних випадків через хворобу. Й це при тому, що загальна кількість населення в цих країнах значно менша, ніж у Китаї, де й почався спалах COVID-19.

Держсекретар США Майк Помпео також розкритикував дії влади Китаю. Кілька днів тому Помпео заявив, що Комуністична партія КНР приховує інформацію, яка є необхідною для того, аби запобігти новим зараженням та зупинити пандемію.

До слова, низка західних політиків звинувачує у дезінформації не лише Китай. Неодноразово у спотворенні статистики звинувачували: Іран, Росію, Індонезію та особливо Північну Корею, яка досі не повідомила про жоден випадок зараження. Це видається неймовірним, адже країна межує з КНР.



Карта поширення COVID-19 станом на 2 квітня / CSSE

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