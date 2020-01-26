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Американців, японців та французів евакуюватимуть з епіцентру спалаху коронавірусу

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Евакуації з закритого міста Ухань / Getty Images

США, Японія та Франція організовують евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, яке стало джерелом спалаху коронавірусу.

28 січня США евакуюють всіх робітників американського місцевого консульства, втім у літаку знайдеться місце для ще декількох громадян, пишуть France 24The Wall Street Journal, NHK.

До теми: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Американці полетять прямим рейсом одразу до Сан-Франциско. 

Нині в Ухані перебуває близько 700 громадян Японії, тож МЗС Японії проводить переговори стосовно їх евакуації.

Що стосується французів – для їх евакуації планують створити окреме автобусне сполучення. З Уханю їх відвезуть в інші китайські місця, де евакуйовані пробудуть на карантині близько двох тижнів.

Відомо, що інші держави теж проводять переговори, аби мати змогу евакуювати своїх громадян.


Новий вид коронавірусу швидко поширюється серед людей / Фото: Unsplash

 
Симптоми китайського коронавірусу:
  • Лихоманка;
  • Головний біль;
  • Кашель;
  • Ускладнене дихання;
  • Слабкість.

Китайський коронавірус став причиною смерті вже 56 осіб. Новий вид коронавірусу, який вперше зафіксували в Китаї, вийшов за межі країни. Він спалахнув у Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, США та Канаді.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Пневмонія в Китаї 2020 Китай
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