Аналіз крові: про що свідчать ваші показники

Загальний аналіз крові є одним із найпопулярніших обстежень. Звісно, лікар сам повинен пояснити, що до чого, проте багатьом цікаво, що ж означають усі ті терміни та на що вони впливають.

Тепер ви зможете самотужки орієнтуватись, про що свідчать ваші показники. Норми показників не зазначені, адже лабораторії часто мають свої референсні значення і вказують їх окремо, розповідає сімейний лікар Михайло Цюрак.

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Розшифровка аналізу крові

Гемоглобін – білок крові, він містить залізо та транспортує кисень до тканин усіх органів. Якщо гемоглобін нижчий за 120 – це заниження від норми і називається анемією.

Еритроцити – це червоні кров'яні клітини, які містять гемоглобін. Зазвичай, рівень гемоглобіну взаємопов'язаний з кількістю еритроцитів, і якщо занижується рівень еритроцитів, то падає й рівень гемоглобіну. Якщо еритроцити завищені, це називається еритроцитоз або поліцитемія.

Лейкоцити – це білі кров'яні клітини, які відповідають за клітинний імунітет та змагаються з інфекцією. Якщо вони підвищені – це лейкоцитоз, а ось їх зниження свідчить про лейкопенію.

Варто зазначити, що існує лейкоцитарна формула, яку виділяють окремо. Вона показує співвідношення різних видів лейкоцитів у відсотках, а саме: базофілів, еозинофілів, сегментоядерних нейтрофілів, лімфоцитів та моноцитів. Усі ці види лейкоцитів можуть збільшуватися чи зменшуватися при різних типах інфекції.

Тромбоцити – відповідають за процеси згортання крові та утворення тромбу. Якщо тромбоцити нижчі за норму, це свідчить про тромбоцитопенію, а їх збільшення – про тромбоцитоз.

І, нарешті, незрозумілий для багатьох термін ШОЕ, що означає всього лиш швидкість осідання еритроцитів. Зазвичай він підвищується при наявності запалення в організмі, проте зростання цього показника може свідчити й про наявність злоякісних пухлин, й про вагітність.

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