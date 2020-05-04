Аналіз крові зможе діагностувати безсимптомний рак: нове відкриття

У дослідженні вперше продемонстрували, що аналіз крові допомагає виявити деякі види раку у пацієнтів без відповідного анамнезу або симптомів захворювання.

Тест все ще є експериментальним. Навіть його прихильники кажуть, що його потрібно поліпшити, і результати поки не ідеальні, пише MedicalXpress.

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Проте, вони показують, які переваги та недоліки можуть бути отримані при використанні заснованих на генах тестів.

За словами Ніколаса Пападопулоса, вченого з Університету Джона Хопкінса, який допоміг розробити тест, використання цього методу в поєднанні зі стандартними методами скринінгу "подволо кількість виявлених онкозахворювань".



Тест ще потребує удосконалення / athleticlab.com

Наприклад, аналіз крові дозволив виявити шість випадків раку яєчників, коли у жінок повністю були відсутні симптоми.

Але тест також пропустив набагато більше ракових захворювань, ніж виявив, і викликав деякі хибні побоювання, які привели до непотрібних процедур обстеження. Науковці проводили тестування тільки у жінок у віці від 65 до 75 років, і його необхідно ще випробувати на чоловіках інших вікових груп

Тест винайшли лікарі інституту Хопкінса, які створили компанію Thrive Earlier Detection Corp., спільно з Third Rock Ventures, біотехнологічної фінансовою компанією.

Генеральний директор Thrive Earlier Detection Corp Дейв Дейлі заявив, що компанія планує провести масштабніше дослідження і співпрацювати з FDA. Вартість такого тесту ще не визначена, але буде становити "сотні доларів, а не тисячі".

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