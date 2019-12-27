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Як підготуватися та як здавати аналіз сечі

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Підготовка до аналізу сечі / unsplash.com

Аналіз сечі – важлива частина діагностики захворювань. Але не всі знають як до них підготуватися, щоб результати були якомога точнішими.

Деякі харчові продукти та ліки можуть впливати на результати, які саме – пояснює уролог Олена Гайворонська. 

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Як підготуватися до здачі аналізів сечі? 

  • Протягом 3 діб необхідно виключити з раціону гострі й жирні страви, продукти, що містять природні барвники (буряк, морква, томати, гарбуз, апельсини або грейпфрути);
  • За добу не вживати кавун та диню;
  • Не приймайте сечогінні препарати;
  • За 1-2 дні до аналізу відмовитися від вживання алкоголю і не курити;
  • Рекомендується уникати емоційних і фізичних перевантажень;
  • Перед збором сечі треба ретельно помити зовнішні статеві органи.

Жінкам не слід здавати аналіз сечі під час місячних, тому що результати покажуть дуже негативний результат.

Аналіз сечі не можна здавати під час менструації
Аналіз сечі не можна здавати під час менструації \ persomed.com.ua

Як зібрати сечу для аналізу?

  1. Для правильного проведення дослідження при першому ранковому сечовипусканні невелику кількість сечі (перші 2 - 3 секунди) випустити в унітаз, а потім, не перериваючи сечовипускання, підставити контейнер для збору сечі, в який зібрати приблизно 50 мілілітрів;
  2. Відразу після збору сечі щільно закрийте контейнер кришкою, що загвинчується;
  3. Контейнери бувають різні: від баночки з під дитячого харчування до пластикового стерильного контейнера. Краще, звичайно ж, користуватися останніми.

Як вибрати правильний контейнер?

З ложечкою на кришці – це для калу. А без ложечки (і без трубочки) – для сечі.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Медицина Поради
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