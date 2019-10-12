Аналіз сечі: що означають результати

Здача цього аналізу є найбезболіснішою і найпростішою, проте його показники важливі, адже можуть вказувати на наявність різноманітних серйозних захворювань.

Сімейний лікар Михайло Цюрак пояснив, як розібратися у показниках своїх аналізів і на які захворювання вони можуть вказувати.

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Відносна густина сечі, або за іншою назвою – питома вага – це показник, який вказує на концентрацію різноманітних речовин в сечі.

Збільшення відносної густини може виявити цукровий діабет або зневоднення, а її зменшення свідчить про нецукровий діабет або ниркову недостатність.

pH – наявність кислої чи лужної реакції залежить не лише від наявних хвороб, але й від харчування пацієнта. Кисла сеча спостерігається у м'ясоїдів, а лужна – у вегетаріанців.

Осад. В осаді сечі можуть бути лейкоцити, еритроцити та епітелій. Нормою є мінімальна їх кількість, а ось підвищення спостерігається при інфекціях сечовидільних шляхів чи гломерулонефриті.

Розшифровка аналізу сечі: що не є нормою

Якщо в результатах аналізів є нижченаведені показники, це означає, що в організмі присутні негативні зміни й вони точно свідчать про наявність захворювання.

Білок – його поява свідчить про ниркову недостатність, інфекцію сечовидільних шляхів, діабетичну та гіпертонічну нефропатію.

Глюкоза з'являється у сечі при цукровому діабеті. Також може вказувати на рідкісне захворювання, яке називається ниркова глюкозурія.

Ацетон вказує на цукровий діабет, харчові отруєння та вірусні інфекції.

Білірубін (уробіліноген). Білілубрін виникає при гострому калькульозному холециститі та гемолітичній жовтяниці.

Свіжа кров. Свіжа кров означає, що в нирках або сечовому міхурі є гостра травма, яка може виникнути, наприклад, через сечокам'яну хворобу. Також свіжа кров може свідчити про наявність пухлини в цих органах.

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