Залізодефіцитна анемія: особливості лікування

Залізодефіцитна анемія – це вид анемії, при якому кількість заліза в сироватці крові, кістковому мозку та депо занижена. Аби вилікувати анемію, потрібно не лише вживати препарати заліза, а й усунути причини його дефіциту.

Якщо анемія вже розвинулася, це означає, що в організмі є важкий дефіцит заліза і лише одна дієта заповнити його не зможе, розповідає лікарка Лілія Сарахман.

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Що ви повинні знати перш ніж розпочати лікування

Червоний колір продуктів не гарантує високий вміст заліза; У яблуках майже немає заліза; Чай та молоко перешкоджають всмоктуванню заліза в кишківнику; Дієтичні добавки, комплекси полівітамінів і мінералів не повинні використовуватися для лікування анемії;

Препарати, які містять залізо, можна використовувати як і перорально, так і ін'єкційно.

Нині використовують 2 групи препаратів:

ті, що містять солі Fe2 +; ті, які містять гідроксид полімальтозний комплекс Fe (lll).

Найчастіше перевага віддається Fe2 +, тому що ці препарати краще всмоктується клітинами кишківника.

Іноді препарати Fe погано переносяться і викликають побічні ефекти, але припиняти прийом не варто. Необхідно одразу звернутися до свого лікаря, який порекомендує зменшити дозу препарату або замінить його на інший.

Переважно призначають 100-200 мг елементарного заліза в день для досягнення нормального рівня Hb. Запивати пероральні ліки найкраще природним соком, який містить вітамін C (це покращує всмоктування).

Препарати заліза можуть також фарбувати стілець в чорний колір – це нормальна реакція і її боятися не варто.

Парентеральне введення препаратів Fe проводиться при:

непереносимості пероральних препаратів; недостатній ефективності пероральних препаратів; постійній втраті Fe з кров'ю; порушенні всмоктування в кишківнику; хронічній хворобі нирок; плановому оперативному втручанні тощо;

Препарати вводяться внутрішньовенно. Внутрішньом'язово препарати заліза вводити не бажано, адже тоді ймовірність ускладнень значно зростає.

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Гемотрансфузії (переливання еритроцитів) – дорогий та потенційно небезпечний метод, який повинен застосовуватися лише у випадку виникнення станів, які загрожують життю пацієнта.

Після 21 дня лікування обов'язково здають клінічний аналіз крові: оцінюється приріст рівня Hb (позитивним вважається +20 г/л).

Приймати препарати потрібно не лише до нормалізації Hb, а хоча б 3 місяці після, аби поповнити тканинні запаси. Переважно пацієнтам призначають половину лікувальної дози.

Анемія – симптоми Бліда шкіра, видимі слизові оболонки та нігтьове ложе;

Головний біль, запаморочення, поява "мушок" перед очима та шум у вухах;

Швидка стомлюваність, слабкість та сонливість;

Задишка при мінімальному фізичному навантаженні;

Прискорене серцебиття, можливі напади болю в серці;

Втрата апетиту, зниження статевого потягу та порушення менструального циклу;

Ламкість нігтів, випадіння волосся та сухість шкіри;

Можлива поява незвичайних смакових пристрастей, наприклад, до крейди, вугілля, вапна, землі, глини, до запахів бензину чи гасу – це свідчить про порушення периферичної смакової чутливості;

Запалення червоної облямівки губ, тріщини, заїди;

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