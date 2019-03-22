Європейські вчені дійшли до висновку, що снодійний засіб з діючою речовиною пропофолом допоможе позбутися негативних спогадів.

Усім 50 учасникам показали ролики з негативно забарвленими подіями, пише журнал Science Advances.

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У всіх добровольців була запланована операція під загальною анестезією за допомогою пропофолу.

Пропофол – що це? Це короткотривалий снодійний засіб, який призначений для внутрішньовенного введення.

За тиждень до процедур учасникам показували дві історії: одна про хлопчика, який потрапив в автомобільну аварію, а друга – про жінку, яка піддалася нападу.

Одній групі учасникам безпосередньо перед операцією показали перший кадр однієї історії, а іншій половині – ні. Натомість останніх розпитували про дві історії після того, як вони отямилися або через добу після операції.



Анестезія допомогла позбутись негативних спогадів

З’ясувалося, що ті учасники, яким показували кадр з історії перед операцією, згадували менше подробиць історії. Щоправда, цей ефект діяв лише через добу.

Автори роботи прийшли до висновку, що анестезія може бути дієвим методом зміни небажаних спогадів. А це може допомогти в лікуванні посттравматичного стресового розладу і інших психічних розладів, які базуються на спогадах.

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