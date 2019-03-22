Анестезія допомогла позбутись негативних спогадів

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Анестезія допомогла позбутись негативних спогадів
Анестезія допомогла позбутись негативних спогадів / yellow.local.ch

Європейські вчені дійшли до висновку, що снодійний засіб з діючою речовиною пропофолом допоможе позбутися негативних спогадів.

Усім 50 учасникам показали ролики з негативно забарвленими подіями, пише журнал Science Advances.

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У всіх добровольців була запланована операція під загальною анестезією за допомогою пропофолу.

 
Пропофол – що це?

Це короткотривалий снодійний засіб, який призначений для внутрішньовенного введення.

За тиждень до процедур учасникам показували дві історії: одна про хлопчика, який потрапив в автомобільну аварію, а друга – про жінку, яка піддалася нападу.

Одній групі учасникам безпосередньо перед операцією показали перший кадр однієї історії, а іншій половині – ні. Натомість останніх розпитували про дві історії після того, як вони отямилися або через добу після операції.

Анестезія допомогла позбутись негативних спогадів
Анестезія допомогла позбутись негативних спогадів

З’ясувалося, що ті учасники, яким показували кадр з історії перед операцією, згадували менше подробиць історії. Щоправда, цей ефект діяв лише через добу.

Автори роботи прийшли до висновку, що анестезія може бути дієвим методом зміни небажаних спогадів. А це може допомогти в лікуванні посттравматичного стресового розладу і інших психічних розладів, які базуються на спогадах.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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