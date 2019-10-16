Анестезія та наркоз: як діють на організм і чи варто боятися

Загальний наркоз або навіть анестезія в стоматолога є страхами багатьох людей. Чим відрізняється дія анестезії та наркозу та як вони впливають на організм.

Як основний, так і побічний ефект засобів для наркозу обумовлюється тим, що всі вони є потужніми супресантами нервової системи, які впливають на функціонування головного і спинного мозку, серця і дихальних шляхів.

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Як діє анестезія

Будь-яка анестезія, місцева чи загальна, тобто наркоз – медикаментозне втручання в організм, яке допомагає уникнути больового стресу. Адже у відповідь на больовий імпульс в корі головного мозку проходить усвідомлення болю, аби цього не допустити, потрібно блокувати нервові закінчення.

Місцева анестезія зупиняє передачу больового імпульсу в певній ділянці – препарат проходить через мембрани клітин і порушує реакції в них. Як наслідок, нервові імпульси блокуються, а біль не відчувається.

Наркоз або загальна анестезія – ефективний метод, коли передбачається втручання до значних ділянок тіла. В такому стані людина спить і знаходиться в розслабленому стані, адже напружені м’язи не повинні заважати лікарю.

Загалом анестезію поділяють на три види: загальну (наркоз), регіональну та місцеву.

Як роблять загальний наркоз

Наркоз може буває двох видів: інгаляційний та внутрішньовенний. Різниця у способі передачі анестезуючої речовини.

При інгаляційній анестезії речовина у вигляді газу за допомогою спеціального апарату потрапляє в організм через легені. При внутрішньовенному наркозі анестетик вводять у вену. Ці види анестезії часто комбінують під час операції.

Інгаляційний наркоз має перевагу в тому, що після закінчення операції можна припинити подачу газу, він швидко виходить з легень і пацієнт за дві-три хвилини прокидається. Анестетик, який вводять у вену, діє довше.

Наркоз – стан, в якому перебуває організм під дією кількох препаратів, які підбираються анестезіологом.

Класичний наркоз охоплює такі етапи:

Анестезію . Пацієнт засинає під дією ліків – гіпнотиків, що пригнічують свідомість.

. Пацієнт засинає під дією ліків – гіпнотиків, що пригнічують свідомість. Аналгезію , тобто знеболення. Найчастіше застосовують наркотичні анальгетики.

, тобто знеболення. Найчастіше застосовують наркотичні анальгетики. Міорелаксацію, або розслаблення мускулатури.



Наркоз має побічні дії

Наслідки наркозу

У кожного анестетика є побічні дії. Найпоширеніші – нудота, блювота, сильний головний біль, слабкість, зниження артеріального тиску. У міру виведення препарату з організму, побічні дії проходять.

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Практично всі анестетики ушкоджують клітини головного мозку – частина нейронів гине. Розлади пам`яті та зниження концентрації уваги можуть зберігатися протягом декількох годин або днів.

Аби уникнути нудоти, лікарі рекомендують у день операції нічого не їсти й не пити.

Річ у тім, що під час наркозу, сфінктери (клапанний пристрій, що регулює перехід вмісту з одного органу організму в інший) розслаблюються, їжа зі шлунка може витікати через стравохід, потрапляти у ротову порожнину, а звідти у дихальні шляхи. Це може бути небезпечно для життя.

Іноді, пацієнти думають, що лікар не дізнається, що той зробив кілька ковтків кави, і приховує це. А кава стимулює виділення шлункового соку, і шлунок в результаті наповнюється ще більше.

Загальний наркоз з мікрелаксацією передбачає штучне вентилювання легенів – пацієнта підключають до дихального апарату.

Неприємні відчуття можуть бути, якщо після операції закінчився наркоз, тобто анестетик припинив свою дію і людина прийшла до тями, а дія міореклаксантів триває.