Чи можна вилікувати ангіну вдома

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Як лікувати ангіну вдома –за і проти лікування народними засобами
Як лікувати ангіну: народні методи / clinicacmp.com.br

Ангіна (гострий тонзиліт) – це небезпечне захворювання, і воно вимагає ретельного та якісного лікування. Існує багато народних засобів, які мають сумнівну ефективність, які лікарі не рекомендують застосовувати.

Під час ангіни у людини відбувається запалення компонентів лімфатичного глоткового кільця, частіше всього піднебінних мигдаликів, підвищення температури тіла, наявність нальоту, больові відчуття при ковтанні, про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла сімейний лікар Діна Крилова.

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Варто розуміти, що при лікуванні ангіни необхідно забезпечити хворому постільний режим та максимально обмежити фізичні навантаження

Народні методи лікування ангіни

Існують такі методи народної медицини для лікування ангіни: медом, буряком, часником, цибулею, компресами та інші. Хоч ці продукти мають незначний антибактеріальний ефект, але при такому серйозному захворюванні, вони неефективні.

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Сімейний лікар Діна Крилова
“Всі ці методи однаково не допоможуть (крім меду, він має незначний лікувальний ефект). Ангіна – це бактеріальна інфекція, яка потребує антибіотикотерапії. Без прийому антибіотика виникають ускладнення на серце, нирки, суглоби внаслідок В-гемолітичного стрептококу, який і викликає ангіну. Народні методи можуть допомогти лише в поєднанні з антибіотикотерапією і симптоматичними препаратами (спреї для горла, пастилки для розсмоктування)”.

Інші помилки під час лікування ангіни

  1. Йти на роботу / навчання;
  2. Припиняти пити антибіотики, як тільки самопочуття покращилося;
  3. Обв'язувати горло вовняним шарфом;
  4. Постійно пити журавлинний морс;
  5. Намагатися зняти наліт в горлі за допомогою ложки;
  6. Лікувати ангіну тільки полосканнями.

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Теги: Народна медицина Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Лікування
Джерело: Здоров'я 24
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