Чи можна вилікувати ангіну вдома
Ангіна (гострий тонзиліт) – це небезпечне захворювання, і воно вимагає ретельного та якісного лікування. Існує багато народних засобів, які мають сумнівну ефективність, які лікарі не рекомендують застосовувати.
Під час ангіни у людини відбувається запалення компонентів лімфатичного глоткового кільця, частіше всього піднебінних мигдаликів, підвищення температури тіла, наявність нальоту, больові відчуття при ковтанні, про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла сімейний лікар Діна Крилова.
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Варто розуміти, що при лікуванні ангіни необхідно забезпечити хворому постільний режим та максимально обмежити фізичні навантаження.
Народні методи лікування ангіни
Існують такі методи народної медицини для лікування ангіни: медом, буряком, часником, цибулею, компресами та інші. Хоч ці продукти мають незначний антибактеріальний ефект, але при такому серйозному захворюванні, вони неефективні.
Інші помилки під час лікування ангіни
- Йти на роботу / навчання;
- Припиняти пити антибіотики, як тільки самопочуття покращилося;
- Обв'язувати горло вовняним шарфом;
- Постійно пити журавлинний морс;
- Намагатися зняти наліт в горлі за допомогою ложки;
- Лікувати ангіну тільки полосканнями.
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