Чи можна вилікувати ангіну вдома

Ангіна (гострий тонзиліт) – це небезпечне захворювання, і воно вимагає ретельного та якісного лікування. Існує багато народних засобів, які мають сумнівну ефективність, які лікарі не рекомендують застосовувати.

Під час ангіни у людини відбувається запалення компонентів лімфатичного глоткового кільця, частіше всього піднебінних мигдаликів, підвищення температури тіла, наявність нальоту, больові відчуття при ковтанні, про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла сімейний лікар Діна Крилова.

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Варто розуміти, що при лікуванні ангіни необхідно забезпечити хворому постільний режим та максимально обмежити фізичні навантаження.

Народні методи лікування ангіни

Існують такі методи народної медицини для лікування ангіни: медом, буряком, часником, цибулею, компресами та інші. Хоч ці продукти мають незначний антибактеріальний ефект, але при такому серйозному захворюванні, вони неефективні.

Сімейний лікар Діна Крилова “Всі ці методи однаково не допоможуть (крім меду, він має незначний лікувальний ефект). Ангіна – це бактеріальна інфекція, яка потребує антибіотикотерапії. Без прийому антибіотика виникають ускладнення на серце, нирки, суглоби внаслідок В-гемолітичного стрептококу, який і викликає ангіну. Народні методи можуть допомогти лише в поєднанні з антибіотикотерапією і симптоматичними препаратами (спреї для горла, пастилки для розсмоктування)”.

Інші помилки під час лікування ангіни

Йти на роботу / навчання; Припиняти пити антибіотики, як тільки самопочуття покращилося; Обв'язувати горло вовняним шарфом; Постійно пити журавлинний морс; Намагатися зняти наліт в горлі за допомогою ложки; Лікувати ангіну тільки полосканнями.

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