Що таке ангіна: причини, симптоми, діагностика та лікування

Запалення піднебінних мигдалин в міжнародній медичній практиці називають тонзилітом. В Україні нерідко використовують назву "ангіна". Воно походить від латинського слова – ango – "стискаю, здавлюють, душу".

Іноді запалені мигдалини набрякають, накопичують гній і збільшуються в розмірах настільки, що майже перекривають дихальні шляхи та це створює ризик задихнутися.

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Причини ангіни

Ангіну завжди викликає інфекція. Найчастішим збудником ангіни є бета-гемолітичний стрептокок, на другому місці – стафілокок. Однак, при вірусному походженні тонзиліту збудниками ангіни можуть бути різні віруси.



Ангіну найчастіше викликають бактерії

У 80% випадків збудником захворювання є бета-гемолітичний стрептокок, тому лікування ґрунтується на підборі антибіотиків. Але не варто забувати, що в основі болю в горлі може бути не тільки бактерії, але і віруси, а тут антибіотики вже абсолютно безсилі.

Симптоми ангіни

Тонзиліт багато в чому схожий на інші гострі респіраторні інфекції: підвищується температура, болить горло. Однак є ознаки, які допомагають запідозрити саме бактеріальну ангіну.

Ангіна – симптоми Червоні, опухлі мигдалини з білим нальотом;

Виражені симптоми інтоксикації (головний біль, нудота іноді навіть блювота та ін.);

Температура тіла від 38,5 ° С;

Збільшення і болючість шийних лімфовузлів;

Відсутність кашлю.

Якщо ви спостерігаєте хоча б 3 симптоми, швидше за все, у вас саме ангіна. Додатковою ознакою ангіни може бути вік. Найчастіше хворіють діти до 15 років.

Діагностика ангіни

Основним діагностичним прийомом при розпізнаванні є спочатку огляд горла – фарингоскопія, а також оцінка скарг і анамнезу захворювання. Але для визначення виду інфекції проводиться мазок, який береться з мигдалин. Щоб виявити бактерії, лікар також може провести швидкий стрептококовий тест.

Як лікувати ангіну

Основні рекомендації: постільний режим в перші дні захворювання, м'яка і поживна дієта, рясне тепле пиття, провітрювання і зволоження повітря в приміщенні.

У лікуванні ангіни вибір лікарського засобу залежить від типу інфекції, що викликала хворобу. Тип препарату, дозування і метод застосування визначаються лікарем.



Ангіною частіше хворіють діти

Бактеріальна ангіна

У разі розвитку бактеріальної ангіни використовується антибіотики, частіше групи пеніцилінів. Курс лікування 7-10 днів.

Швидше за все, ваш стан покращиться вже після першої дози. Важливо не зупинятися, а приймати таблетки або суспензію рівно стільки, скільки прописав лікар. Інакше хвороба, що піддалася лікуванню, може повернутися з новою силою. І на цей раз вже буде не чутливою до антибіотиків.

Часто при ангіні будь-якого походження отоларинголог призначає різні антисептичні та очищуючі розчини для полоскання горла, які призначаються для використання щогодини. Останнім часом фахівці вважають, що полоскання горла не прискорює процес одужання, але можливо, полегшує самопочуття.

При температурі вище 38,5 градусів, і можна приймати жарознижувальні: парацетамол або ібупрофен. Вони також сприятимуть зменшенню болю в горлі.

Якщо причина ангіни віруси

Як боротися з вірусами, медицина остаточно не придумала. Але наше тіло непогано справляється з такими інфекціями самостійно. Якщо фахівець прийде до висновку, що у вас саме вірусна ангіна, вам запропонують просто розслабитися: взяти лікарняний і відлежатися вдома.

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