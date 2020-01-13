Антибіотики можуть допомогти в лікуванні старечого слабоумства

Дослідники з медичного коледжу університету Кентуккі встановили, що клас антибіотиків під назвою аміноглікозидам може бути перспективним у лікуванні фронтотемпоральної деменції.

Вчені стверджують, що цей клас антибіотиків може позитивно впливати на мутацію гену GRN, повідомляє Human Molecular Genetics.

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Фронтотемпоральна деменція – це Це другий за поширеністю вид деменції (після хвороби Альцгеймера) та найпоширеніший тип ранньої деменції. Зазвичай вона починається у віці від 40 до 65 років та впливає на лобову й скроневу частки мозку, призводячи до мовних та поведінкових змін, враховуючи ускладнення письма та погіршення пам'яті. Нині не існує ефективних методів лікування будь-якого типу деменції.

Люди з фронтотемпоральною деменцією мають специфічну генетичну мутацію, яка заважає клітинам головного мозку виробляти білок – програнулін. Хоч програнулін поки що не вивчений достатньо, саме його відсутність пов'язують з виникненням цього стану.

Група фахівців виявила, що після додавання аміноглікозиду до мутованих клітин нейронів, вони починають виробляти б програнулін в повному обсязі.

У клітинах головного мозку хворих існує мутація, яка перешкоджає виробленню програнуліну. Команда виявила, що додавши до клітин невелику молекулу антибіотика, можна обманути клітини,

– сказав автор дослідження Меттью Джентрі.

Дослідники виявили два види специфічних аміноглікозидних антибіотиків, які були ефективними при створенні програнуліну – гентаміцин та G418. Після додавання молекул гентаміцину або G418 до уражених клітин, рівень програнуліну відновлювався приблизно на 50-60%.

Далі вчені планують вивчити вплив антибіотиків на мишей із такою ж мутацією. Єдиний нюанс – можливо доведеться розробити нові сполуки з Гентаміцину та G418. Адже хоч Гентаміцин є затвердженим препаратом, його клінічне застосування обмежене через низку побічних ефектів.

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