Антибіотики можуть призвести до невиліковної хвороби у дітей

Антибіотики часто призначають дітям і рятують життя тих, хто страждає від важких бактеріальних інфекцій. Попри це, вони погано впливають на різноманітність і функцію мікробіома (сукупність мікроорганізмів в тілі людини).

Дослідники з Університету Вандербільта виявили залежність між антибіотикотерапією і розвитком астми в дитячому віці, пише Clinical Infectious Diseases.

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Більш того, ймовірність виникнення астми збільшувалася з кожним додатковим призначенням антибіотика.

Вчені проаналізували інформацію про призначення антибіотиків 152 тисяч доношеним дітям з Теннессі. Усі вони народилися в період з 1995 по 2003 рік в результаті одноплідної вагітності з нормальною вагою.

Астма – що це? Це хронічне захворювання, яке проявляється періодичними нападами задишки та свистячими хрипами.

Дані свідчать, що 79% немовлятам у віці до 1 року виписали щонайменше один рецепт на антибіотик. При кожному додатковому призначенні антибіотиків на 20% підвищувався ризик виникнення астми в дитячому віці.



Кожне додаткове призначення антибіотиків на 20% збільшувало ризик появи астми

Зв'язок між прийманням антибіотиків і подальшим діагнозом "астма" виникав незалежно від типу антибіотика або термінів його призначення.

Проте, у дітей, яким виписували тільки антибіотики широкого спектра дії, було більше шансів захворіти на астму в дитячому віці, ніж у дітей, яким були виписані тільки антибіотики вузького спектра.

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