24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Антибіотики неефективні проти коронавірусу – ВООЗ

653 Читать новость на русском
Лікування коронавірусу / mediathek

Антибіотики є неефективними проти коронавірусу, їх застосування при лікуванні пневмонії спричиненою коронавірусом нового типу – марне. Антибіотики здатні діяти лише на бактерії, а не проти вірусів.

У ВООЗ роз'яснили питання щодо лікування та передачі китайського коронавірусу. 

Читайте також: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

2019-nC0V є вірусом, і тому антибіотики не повинні використовуватися як засіб профілактики чи лікування,
– зазначили у ВООЗ.

В організації також нагадали, що люди похилого віку та люди з поганим імунітетом чи вже наявними захворюваннями, є більш вразливими до коронавірусів.

Важливим є пояснення щодо перенесення інфекції тваринами. Наразі не виявлено доказів того, що домашні тварини, зокрема коти чи собаки можуть переносити збудник.


Ефективного лікування проти коронавірусу немає/Фото:xinhuanet.com

 
Коронавіруси – що це?
Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.
Коронавіруси можуть призводити до серйозних пневмоній, зокрема до атипової пневмонії.
 

Цікаво: Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив

Останні дані про поширення коронавірусу

– Станом на 27 січня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померло 82 людини. Загальна кількість інфікованих – близько 3000 осіб по всьому світу.

– Попередньо встановлений збудник – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.

– Вакцини проти коронавірусу чи специфічного лікування пневмонії, яку він спричиняє – немає. 

– 24 китайських провінції ввели найвищий рівень загрози. Відтак, спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили 1,17 мільярда осіб.

– Коронавірус вийшов за межі країни. Нині він є у Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, Непалі, США, Канаді та Камбоджі.

– Відомо про чотири випадки підозри на коронавірус. У двох осіб не підтвердилось наявності інфекції, щодо двох – перевірка триває.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Найтовстішого боксера планети потужно нокаутували у другому раунді: відео
сьогодні
9030
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус 2020 Медицина Китай ВООЗ Інфекція
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:21 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 9596
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 2284
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 3662
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 2706
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 2140
Новини
Більше новин
Залиште відгук