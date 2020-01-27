Антибіотики неефективні проти коронавірусу – ВООЗ

Антибіотики є неефективними проти коронавірусу, їх застосування при лікуванні пневмонії спричиненою коронавірусом нового типу – марне. Антибіотики здатні діяти лише на бактерії, а не проти вірусів.

У ВООЗ роз'яснили питання щодо лікування та передачі китайського коронавірусу.

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2019-nC0V є вірусом, і тому антибіотики не повинні використовуватися як засіб профілактики чи лікування,

– зазначили у ВООЗ.

В організації також нагадали, що люди похилого віку та люди з поганим імунітетом чи вже наявними захворюваннями, є більш вразливими до коронавірусів.

Важливим є пояснення щодо перенесення інфекції тваринами. Наразі не виявлено доказів того, що домашні тварини, зокрема коти чи собаки можуть переносити збудник.



Ефективного лікування проти коронавірусу немає/Фото:xinhuanet.com

Коронавіруси – що це? Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини. Коронавіруси можуть призводити до серйозних пневмоній, зокрема до атипової пневмонії.

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Останні дані про поширення коронавірусу

– Станом на 27 січня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померло 82 людини. Загальна кількість інфікованих – близько 3000 осіб по всьому світу.

– Попередньо встановлений збудник – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.

– Вакцини проти коронавірусу чи специфічного лікування пневмонії, яку він спричиняє – немає.

– 24 китайських провінції ввели найвищий рівень загрози. Відтак, спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили 1,17 мільярда осіб.

– Коронавірус вийшов за межі країни. Нині він є у Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, Непалі, США, Канаді та Камбоджі.

– Відомо про чотири випадки підозри на коронавірус. У двох осіб не підтвердилось наявності інфекції, щодо двох – перевірка триває.

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