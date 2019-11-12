Антибіотики проти прищів: коли та як використовувати

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Антибіотики від прищів
Антибіотики від прищів / pixabay.com

Основна функція антибіотиків у лікуванні акне – зниження особливого виду бактерій на шкірі – Кутібактеріум акнес, посилене розмноження яких, збільшує кількість висипань. ⠀

Ці препарати не можна призначати собі самостійно, без консультації лікаря. Ні зовнішні форми, ні тим більше, ті що приймаються всередину, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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1. Зовнішні антибіотики (Зеркалін, Зинерит, Далацин, Даверцін; комбіновані – Клензіт та ін) випускаються у вигляді гелів, розчинів.

Як правильно застосовувати?

- застосовувати строго за інструкцією і не довше рекомендованого часу;
- не використовувати "час від часу";
- комбінувати з іншими лікувальними засобами (бензоїл пероксид, ретиноїди та ін);
- не призначати одночасно з антибіотиками всередину;
- обов'язково в догляді – зволожуючі препарати (креми, сироватки, маски), оскільки всі ці препарати сушать шкіру.⠀

2. Антибіотики всередину (Юнідокс, Міноциклін, Сумамед і ін).

Як правильно застосовувати?

- призначаються для лікування від середньої до важкого ступеня акне; ⠀
- обов'язкова одночасна місцева терапія (бензоїл пероксид тощо);
- курс лікування від 10 днів до 2-3 місяців;
- деякі здатні підвищувати чутливість шкіри до сонця, тому обов'язково застосування захисту від сонця; ⠀
- при одночасному прийомі з пероральними контрацептивами знижують їхню дію.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здорове життя Лікування Здоров'я Ліки Новини Здоров'я Дерматологія
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