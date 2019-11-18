Чому не можна часто приймати антибіотики

Відкриття антибіотиків подарувало людству потужну зброю для боротьби з хвороботворними бактеріями, але люди на стільки сильно повірили в їх дієвість, що стали використовувати їх зовсім не за призначенням. Чому це так небезпечно – читайте далі. ⠀

Більшість людей схильні вдаватися до самолікування, та приймають антибіотики при кожному епізоді застуди, аби не захворіти ще більше. Чому так не можна робити розповіла лікарка Ангеліна Синельникова.

Актуально: Як правильно приймати антибіотики

Чим частіше антибіотик надходить в організм, тим більша ймовірність, що бактерії до нього звикнуть. Небажані мікроорганізми згодом вивчають антибіотик та знаходять різноманітні шляхи захисту від нього. Тому вбивши бактерію одного разу, не факт, що вдруге цей засіб подіє.



Звикання організму до антибіотиків

Чому я не можу просто замінити антибіотик?

Нових класів антибіотиків не відкривали вже понад 30 років, а саме з 1987. Їх розробка дуже трудомісткий і вкрай "невигідний" процес в порівнянні з іншими препаратами.

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Нині кожні 15 хвилин через бактерицидну стійкість у світі помирає одна людина. За прогнозами вчених, якщо не вжити термінових заходів, то до 2050 року 3 секунди у світі хтось вмиратиме від хвороб, викликаних стійкими до антибіотиків бактеріями. Нині це відбувається кожні 15 хвилин.

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