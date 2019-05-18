Антипригарні сковорідки: яке покриття посуду є найбезпечнішим

Сьогодні дуже популярними є антипригарні сковорідки, які дозволяють готувати страви з мінімальним додаванням олії або ж взагалі без неї. Ці сковорідки допомагають забути про пригорілу їжу, якщо раптом ви про неї забули.

Але, перш, ніж купувати сковорідку, потрібно дізнатися, наскільки вона є безпечною. Особливо ретельно потрібно підходити до вибору посуду, якщо вам потрібно готувати їжу для дітей.

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Антипригарне покриття буває наступних видів:

тефлонове,

керамічне,

мармурове,

титанове,

діамантове,

гранітне.

Чи всі ці покриття такі безпечні – розповідає лікар Наталя Зубарева.

1. Тефлон

Це політетрафторетилен і перфтороктанова кислота (PFOA).

Щойно тефлон разом зі сковородою в духовці нагрівається до 200 градусів, починають виділятися пари флуоридної кислоти (вони роз'їдають бетон) і перфторизобутилен (у 10 раз отруйніший, ніж гази при газових атаках).

PFOA (перфтороктанова кислота) – це речовина, яка навіть в дуже малих дозах, може викликати підвищення рівня холестерину, виразковий коліт, захворювання щитоподібної залози, онкологічні хвороби, ускладнення вагітності й вроджені дефекти.

У Європі цю речовину визнали канцерогеном та фактично вивели з виробництва.

2. Мармурове покриття

Це той же тефлон, але з додаванням мармурової крихти.



Мармурове покриття сковорідки

Титанове, діамантове, гранітне покриття відносяться до категорії нанокомпозитних і володіють більш досконалими якостями.

3. Титанове покриття

Воно екологічно чисте і зовсім нешкідливе, стійко до будь-якого механічного впливу. Ідеально підходить як і для смаження, так і для випічки.

4. Діамантове покриття

Безпечне при нагріванні до 320 градусів

5. Гранітне

Таке покриття безпечне, поки ціле, але воно не зносостійке, швидко стоншується і сколюється. Після цього сковороду використовувати не можна.

6. Керамічне покриття (нанокомпозитний полімер з наночастинками піску)

Воно не виділяє шкідливих речовин при сильному нагріванні до 450 градусів. Покриття зносостійке і боїться механічних пошкоджень.

Під покриттям ховаються свинець і кадмій, що безпеки не додає, тому сковородою можна безпечно користуватися тільки якщо вона з 100% кераміки.

7. Чавунне

Сковорідка з природним антипригарним покриттям найбільш безпечна та доступна.

Варто пам'ятати, що чавунний посуд насичує їжу невеликою кількістю заліза, тому після приготування необхідно перекласти страву в інший посуд.

Лікар також розповіла, який посуд є безпечнішим – з нержавіючої сталі, мідний посуд чи алюмінієвий.

Мідний посуд – небезпечний, бо без захисного покриття при використанні з кислими продуктами виділяє багато міді, що може стати причиною отруєння металами. Крім того, в складі часто присутній нікель, а це канцероген.

Алюмінієвий посуд – джерело алюмінію, який є сильним нейротоксином, тобто токсином, який специфічно діє на нервові клітини, до того ж такий посуд видає неприємний запах при нагріванні.

Посуд з нержавіючої сталі – безпечний, але зовнішнє покриття дна має обов'язково бути зі сталі з маркуванням 18/0.



Посуд з нержавіючої сталі безпечний з маркуванням дна 18/0

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