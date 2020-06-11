Від учора в Україні зафіксували ще 689 випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на ранок 11 червня в країні зареєстровано 29 070 пацієнтів з COVID-19.

Від учора на території України коронавірус виявили ще у 689 людей – це найвищий добовий показник від початку пандемії, повідомляє Центр громадського здоров'я.

Варто знати Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста

За весь час в країні зареєстрували 29 070 випадків зараження коронавірусом.

За минулу добу повторний ПЛР-тест показав негативний результат за зразками 372 людей – це означає, що вони подолали хворобу. Загалом від усіх виявлених пацієнтів 13 141 людина вже одужала.

На жаль, від учора внаслідок хвороби помер ще 21 інфікований. Від початку пандемії померли 854 пацієнти з COVID-19.

Новина доповнюється...