Антирекорд на Львівщині: 65 випадків COVID-19 за добу, мерія збирає штаб швидкого реагування
За останню добу на Львівщині зафіксували 65 нових випадків хвороби COVID-19. У Львові вирішили зібрати штаб швидкого реагування.
Наразі 65 нових хворих – це найбільший результат на 8 травня по Україні. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у телеграмі.
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Садовий зазначив, що за минулу добу зробили 315 досліджень, з них 65 дали позитивний результат.
Це найбільший результат на сьогодні по Україні. Збираємо штаб швидкого реагування. Подальші дії озвучимо після засідання штабу,
– написав мер Львова.
Окрім Львівщини, велику кількість нових хворих зафіксували у Чернівецькій і Закарпатській областях, а також у Києві.
Коронавірус на Львівщині: головне
- Станом на 8 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом, з них 18 – летальні. 138 пацієнтів одужали.
- Влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.
- Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома.
- У Львові посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.
Статистика коронавірусу у Львові / Фото Львівської міської ради