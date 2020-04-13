Робимо антисептик в домашніх умовах

Через пандемію коронавірусу та карантин з полиць магазинів зникло чимало продуктів та засобів гігієни. І, звісно, з найвідомішого – крупи, туалетний папір, засоби дезінфекції та маски.

Проєкт створено за підтримки МХП.

Зараз ситуація краща і боротись за якісь товари вже не потрібно, адже більшість супермаркетів намагаються забезпечувати свої мережі найпопулярнішою і найнеобхіднішою продукцією, а відео з пустими полицями втрачають свою актуальність.

А от з масками та антисептиками ситуація складніша, адже коли і їх завозять, то розбирають все це дуже швидко. А бігати з аптеку в аптеку – не варто, адже зараз найкращий варіант – якомога більше часу проводити саме вдома та не наражати себе й оточуючих на небезпеку, розгулюючи вулицями.

Тому, якщо ви так і не знайшли вже готовий антисептик, панікувати не варто, адже приготувати засіб можна й дома. У матеріалі ми розповімо, що для цього потрібно та чому не слід завжди заміняти антисептиками звичайне мило.

Чому важлива дезінфекція рук

Так, руки мити вчать нас з далекого дитинства. Для більшості, сподіваємось, це важливе правило на рівні з чищенням зубів, але хтось цим правилом нехтує і забуває про нього.

Відомо, що вірус не здатний переміщатись на далекі відстані. Він є лише в краплях, які людина видихає під час кашлю чи чхання. Гарантія безпеки – відстань. Тому заразитись неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви знаходитесь на відстані понад 1,5 м. Такий факт, звісно, заспокоює. Але переважає контактний шлях, адже найчастіше вірус потрапляє на слизові оболонки очей, носа через руки або інші предмети після того, як ми торкаємось до об'єктів, які забруднені виділеннями з дихальним шляхів хворого чи інфікованого. Мова йде про поручні, дверні ручки, кнопки у ліфтах і все інше, що оточує нас і до чого ми часто торкаємось. Вірус може зберігатись на поверхнях від трьох годин і аж до кількох днів. Все залежить від типу поверхні, температури і вологості навколишнього середовища.

Саме тому дезінфікувати руки зараз потрібно значно частіше, аніж робили це до сьогодні і робити це потрібно правильно. Ми розповімо як, але спершу поділимось рецептом власного санітайзеру в домашніх умовах.

Всесвітня організація охорони здоров'я надала рекомендації, які допоможуть зробити самостійно спиртовмісний гелевий антисептик.

Рецепт приготування антисептику

Для приготування 1 літру гелю потрібно:

833 мл етилового спирту,

41 мл пероксиду водню;

15 мл гліцерину.

Усі складники слід змішати та додати до них 100 мл кип'яченої або ж дистильованої води. Розраховуйте потрібну кількість води відповідно того, який антисептик ви хочете отримати в результаті – гелевий чи у вигляді спрею. Отриману антибактеріальну суміш можна розлити у місткості меншого об'єму, щоб їх зручно було кинути в рюкзак, сумку чи навіть у кишеню, адже саме за межами помешканням він нам і потрібен.

До слова, гліцерин використовують для зволоження шкіри. Але якщо його немає, то можна обрати альтернативу - інший пом’якшувальний засіб, що розчиняється у воді та спирті, наприклад, гель алое.

Якщо ви впевнені, що у вас немає алергії на ароматичні ефірні олії, то кілька капель можна додати для приємного аромату.

Використовувати антисептик також варто для дезінфекції мобільних телефонів, ключів та предметів, яких ви торкались за межами дому.

Як користуватися антисептиком

Обробляйте руки впродовж 30 секунд. Якщо робити це менше часу, то небезпечні мікроби можуть вижити.

Під час використання антисептика нанесіть його на поверхню однією руки, а потім розподіліть по всій поверхні обох рук. Важливо втирати антисептик поки руки не висохнуть.

Багато бруду збирається під нігтями, тож особливу увагу приділіть і їхньому очищенню.

У разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, аби уникнути сухості та тріщин шкіри.

Тримайте антисептик якомога далі від дітей, адже спирт, який є в антисептику, дуже токсичний.

Антисептики на основі спирту можуть швидко зменшити кількість мікробів на руках у деяких ситуаціях, але вони не панацея від усіх видів мікробів. Для видалення декотрих з них ефективніше вимити руки з милом.

Також не слід купувати усі антисептики, які побачите у супермаркетах чи аптеках, адже деякі з них – неефективні. Різні клінічні дослідження продемонстрували, що лише засоби на основі 60–95% спирту дієві, а ті, які мають менший відсоток, не справляються з усіма мікробами.

Антисептик – добре, а вода з милом – краще

Антисептик слід використовувати тоді, коли доступу до крану з водою та милом немає. На вірусах існує захист, який створений з жирів. Для того, щоб їх вбити, потрібно й знищити цей захист. І найкраще справляється з цим звичайне господарське мило. Адже саме мило, на відміну від антисептика, містить солі жирних кислот, які й руйнують захисну оболонку бактерій. А після використання антисептиків у них залишаються великі шанси зберегтись у вас на руках.

Рідке чи тверде мило – різниці немає, адже обидва варіанти ефективні. Якщо боїтесь, що твердим милом користувався хтось до вас, то не забувайте, що бактерії ненавидять мило і їм важко там вижити.

Мийте руки правильно, дезінфікуйте їх, зволожуйте, залишайтеся дома, не панікуйте та будьте здоровими.

Проєкт створено за підтримки МХП.