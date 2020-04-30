Антитіла лам можуть допомогти у боротьбі з COVID-19

Пошук ліків проти COVID-19 змусив одну команду дослідників знайти неймовірного союзника для своєї боротьби – ламу на ім'я Вінтер. Річ у тім, що коли імунна система лам виявляє сторонніх загарбників, таких як бактерії та віруси, організм цих тварин виробляє антитіла двох типів.

Дослідники з Техаського університету в Остіні, Національного інституту здоров'я та Гентського університету в Бельгії прийшли до висновку, що лами можуть допомогти людині побороти коронавірус, повідомляє Medical Express. Дослідження вже рецензоване й нині проходить остаточне форматування – воно повинно з'явитися у журналі Cell 5 травня.

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Дослідники пов’язали дві копії спеціального типу антитіла, які виробила лама, для створення нового антитіла, яке міцно зв’язується з шиповидним білком коронавірусу, що викликає COVID-19. Попередні тести показують, що нове антитіло під назвою VHH-72Fc блокує віруси, які виділяє цей білок.

Це одне з перших антитіл, яке, як відомо, нейтралізує SARS-CoV-2,

– сказав один з дослідників Джейсон Мак-Леллан.

Команда вчених вже готується до проведень доклінічних досліджень на тваринах, таких як хом'яки або нелюдські примати. У випадку позитивних результатів, далі вони планують проводити дослідження на людях.



Лама Вінтер, за допомогою антитіл якої проводять дослідження / Medical Express

Важливо, що вчені працювали над цим дослідженням з 2016 року, коли ламі на ім'я Вінтер було ще всього лиш 9 місяців. Раніше команда вивчала два попередніх коронавіруси: SARS-CoV-1 та MERS-CoV. Вони працювали над цим роками, але не виходили за рамки базового дослідження, адже потреби у лікуванні SARS-CoV-1 та MERS-CoV не було.

Якщо дослідники не помиляються та антитіла лами справді допоможуть людині, на їх основі створять препарат, який зможуть використовувати не лише для профілактики, а й в період хвороби для зменшення тяжкості перебігу коронавірусу. Це вкрай важливо для людей з груп ризику та медпрацівників, які часто контактують з хворими на коронавірус.

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