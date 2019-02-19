Апарат, що рятує життя: активісти запустили в мережі важливий флешмоб
Активісти запустили у соцмережах флешмоб з вимогою встановити автоматичні зовнішні дефібрилятори у публічних місцях. Вони також ініціювали петицію на сайті Київдержадміністрації – встановити апарати хоча б у метро.
В розвинених країнах дефібрилятори є у місцях великого скупчення людей, спортивних залах, університетах. В Німеччині та Голландії навіть придумали дефібрилятори, які летять до вас на квадрокоптері одразу після виклику швидкої.
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Що таке дефібрилятор? Це спеціальний апарат, що впливає на серце короткочасним потужним електроімпульсом. Він необхідний для серцево-легеневої реанімації, яку потрібно зробити до приїзду медиків. Прилад сам аналізує стан людини. Запорукою порятунку пацієнтів є дефібриляція на перших п'яти хвилинах після зупинки кровообігу.
У Києві їх можна знайти лише в аеропортах і на залізничному вокзалі.
Застосування
За словами активіста Дмитра Буреніна, якщо збереться достатньо підписів для цієї петиції, то КМДА буде зобов'язана розглянути встановлення автоматичних дефібриляторів хоча б у метро.
Дефібрилятор
Петицію про встановлення дефібриляторів в метро вже підписали майже сім сотень киян. Потрібно назбирати 10 тисяч голосів. Тож, ініціатори закликають людей активізуватися, адже ці прилади можуть знадобитися будь-кому.
Дивіться відео про необхідність дефібриляторів у громадських місцях: