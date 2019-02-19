Апарат, що рятує життя: активісти запустили в мережі важливий флешмоб

Активісти запустили у соцмережах флешмоб з вимогою встановити автоматичні зовнішні дефібрилятори у публічних місцях. Вони також ініціювали петицію на сайті Київдержадміністрації – встановити апарати хоча б у метро.

В розвинених країнах дефібрилятори є у місцях великого скупчення людей, спортивних залах, університетах. В Німеччині та Голландії навіть придумали дефібрилятори, які летять до вас на квадрокоптері одразу після виклику швидкої.

Читайте також: Як врятувати життя людини до приїзду швидкої

Що таке дефібрилятор? Це спеціальний апарат, що впливає на серце короткочасним потужним електроімпульсом. Він необхідний для серцево-легеневої реанімації, яку потрібно зробити до приїзду медиків. Прилад сам аналізує стан людини. Запорукою порятунку пацієнтів є дефібриляція на перших п'яти хвилинах після зупинки кровообігу.

У Києві їх можна знайти лише в аеропортах і на залізничному вокзалі.



Застосування

Речник Міністерства охорони здоров'я Олександр Ябчанка У 2017 році було зафіксовано 90 тисяч випадків смертей до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Однак частину із цих людей можна було б врятувати.

За словами активіста Дмитра Буреніна, якщо збереться достатньо підписів для цієї петиції, то КМДА буде зобов'язана розглянути встановлення автоматичних дефібриляторів хоча б у метро.



Дефібрилятор

Петицію про встановлення дефібриляторів в метро вже підписали майже сім сотень киян. Потрібно назбирати 10 тисяч голосів. Тож, ініціатори закликають людей активізуватися, адже ці прилади можуть знадобитися будь-кому.

Дивіться відео про необхідність дефібриляторів у громадських місцях: