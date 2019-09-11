Apple відтепер вивчає жіноче здоров'я, слух та захворювання серця

У співпраці з провідними медичними установами Apple повідомили про три новаторські дослідження в галузі охорони здоров'я.

В Лос-Анджелесі пройшла щорічна презентація компанії Apple. Окрім презентації нових девайсів в Apple оголосили початок досліджень слуху, здоров'я жінок та роботи серця.

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Спільно з Гарвардською школою суспільної охорони здоров'я ім. Т. Х. Чана і Національним інститутом наук про навколишнє середовище Apple вивчатиме здоров’я жінок, зокрема менструальний цикл і гінекологічні захворювання.

Дослідження будуть направлені на вивчення таких станів, як синдром полікістозу яєчників, безпліддя, остеопороз, вагітність і менопауза.

Окрім того, компанія заявила, що вивчатиме сердечні захворювання. Для цього співпрацюватиме з Американською асоціацією кардіології. Apple досліджуватиме, як швидка ходьба і піднімання по сходах пов’язані зі здоров’ям серця та якістю життя.



Apple розгляне зв'язок стану здоров'я із темпом ходьби

А разом зі спеціалістами Мічиганського університету, Apple вивчатиме фактори впливу на слух. Таке дослідження вперше дозволить зрозуміти, як щоденна взаємодія зі звуком може вплинути на слух в перспективі.

До речі, в нових Apple Watch 5 вже є функція контролю гучності — якщо навколо стає занадто голосно, годинник дає вказівку користувачу, що це може зашкодити його слуху.